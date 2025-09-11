"Senki sem akarja hallani a rák szót" - autóbaleset után tudta meg az opera-énekesnő, halálos beteg

A Covid-járvány okozta globális lezárás előtt Colleen egészséges volt, Guam szigetén élt, ahol az önkénteseként dolgozott, és operahangjával lépett fel. Azonban egy nap, mikor egy eseményen vett részt váratlanul gyengeség és légszomj uralkodott el rajta, ami miatt korábban távoznia kellett. Könnyed betegségnek hitte.

Egy váratlan autóbaleset leplezte le a nő halálos betegségét. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Ugyanebben az időszakban, és következő pár évben elkezdett, olyan vérzéses rohamokat tapasztalni, amelyek miatt fél órán belül több betétet és tampont is teljesen átáztatott. Szokatlan tüneteivel az Egyesült Államokba repült, hogy olyan orvost keressen fel, akit a biztosítása fedez. Azonban tünetei felvázolása után orvosa ragaszkodott ahhoz, hogy a perimenopauza áll a háttérben, amely során a szervezet ösztrogén- és progeszteron-termelése, a menstruációt és a terhességet szabályozó hormonok előállítása rendszertelenné válik.

2021-ben férjével Németországba költözött, ahol váratlanul autóbaleset szenvedtek. Bár sértetlenül megúszta a történteket, a kórházi vizsgálatok során az orvosok megdöbbentek, amikor röntgenfelvételen szokatlan elváltozást találtak a hasüregében, majd nőgyógyászhoz küldték.

Egy ultrahang vizsgálat során szokatlan elváltozást vettek észre a méh nyálkahártyájában. Ezt követően Coleen belevágott abba a beavatkozásba, amely lehetővé tette, hogy szövetmintát vegyenek a méhből, és azt betegség szempontjából bevizsgálják.

A betegség diagnózisa: rák

A vizsgálat eredményei kimutatták, hogy az elváltozás rákos volt. Az orvosok eleinte úgy gondolták, a rák még korai stádiumban van. Azonban a következő hónapokban, amikor a daganat átterjedt a csontjaira és az egyik tüdejére, 2022-ben már a negyedik stádiumú endometriumrák diagnózisát kapta.

A kezdeti diagnózis ellenére orvosa optimista maradt, és teljes méheltávolítást ütemezett be, amely során eltávolították volna a méhet és a méhnyakat, annak reményében, hogy ezzel megállítják a betegség terjedését.

Senki sem akarja hallani a rák szót, bármilyen formában.

- emlékezett vissza a diagnózisára Coleen.

Általánosságban jól éreztem magam. Nem voltak fájdalmaim, nem voltak erős panaszaim. Semmit sem tudtam az endometriumrákról.

- tette hozzá.