Náthának vélte a tüneteit az édesapa: hamarosan már az élete volt a tét

Amikor Clint Nield először tapasztalt köhögést és fáradtságot, legyintett rá, mondván, ez „csak egy kis nátha”. Azonban az egygyermekes édesapa kis híján életét vesztette, amikor kiderült, valójában agresszív vérrákkal küzd.

Agresszív vérrákot diagnosztizáltak az édesapánál / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Náthának hitte a tüneteit, valójában agresszív vérrákja volt az édesapának

A 46 éves Clint, a Staffordshire-beli Burton-upon-Trentből, tavaly októberben lett rosszul, de úgy gondolta, csupán az éves influenzaszezon miatt. A következő két hétben azonban az édesapa állapota romlani kezdett, ezért a felesége, Joanne azonnal orvoshoz vitte, majd a sürgősségi osztályára irányították őket, ahol kiderült, hogy a férfinak akut mieloid leukémiája van.

Kettős látásom volt: alig emlékszem valamire, de láttam az összes konzultánst az ágyam végénél. Olyan volt, mintha a kaszás járt volna köztünk. Azt mondták, akut mieloid leukémiám van. A fehérvérsejt-számom 300 volt, miközben 10 körülinek kellett volna lennie. Rettenetesen megijedtem

- mesélte Clint.

A gyorsan növekvő, agresszív vérrák sürgős kezelést igényelt, így Clint másnap elkezdte a kemoterápiát. Súlyos mellékhatásokat tapasztalt, köztük gyors fogyást és folyamatos hányingert is. Egy alkalommal elájult, és eltörte a bokáját, így két hétig ágyhoz volt kötve - írja a The Sun.

Azt mondták, ha még tovább vártam volna, a karácsonyt sem érem meg. Négy kemoterápiás ciklust kaptam, borzasztóan éreztem magam: egyszer az intenzív osztályon kötöttem ki, tüdőgyulladásom és szepszisem volt, gyakorlatilag majdnem meghaltam

- emlékezett vissza az édesapa.

Csodával határos módon Clint áprilisban befejezte a kemoterápia utolsó körét, és jelenleg remisszióban van. A történtek után úgy nyilatkozott, az élete gyökeresen megváltozott a diagnózis óta:

Nem tudok hosszú távokat megtenni gyalog, az egészségi állapotom legyengült a kórházi kezelés után. Most minden egyes napot áldásként élek meg. Nem tudok a távoli jövőre tervezni, nem tudom az sem, visszatér-e a rák, és szükség lesz-e további kezelésre. A célom az, hogy még az idén saját lakásom legyen, életemben először, visszatérhessek a munkába és teljesen egészséges legyek, de egyelőre napról napra haladok.