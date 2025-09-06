"Ha elütne egy busz, az könnyebb lenne" - pusztító daganatok kínozzák az apukát

Terry Harper döbbenten fedezte fel, hogy a hátfájás, amit annak tulajdonított, hogy egy matracot cipelt fel a lépcsőn, valójában 12 daganat volt, amelyek felfalták a gerincét. A kezelések ellenére a háromgyermekes londoni édesapa most állandó fájdalomban él, miután a rák visszatért.

Az édesapa a rákküzdelme mellett mindennapos fájdalommal él együtt. Fotó: GoFundMe

Egész nap fájdalmaim vannak. Ha elütne egy busz, az könnyebb lenne.

- mondta a 62 éves buszsofőr.

Az apuka betegsége elpusztította a hátát, valamint drasztikusan megváltoztatva testalkatát és testtartását.

11 centivel alacsonyabb vagyok, mint régen. Az összes porckorong a hátamban összeomlott, ezért fájdalmas.

Az orvos azt ígérte, a fájdalom hat hét alatt elmúlik

Terry először 2022 áprilisában kezdett hátfájdalmakat tapasztalni, amelyeket korábbi építkezési munkájának, valamint egy matrac felcipelésének tulajdonított. Végül háziorvosa porckorongsérvet diagnosztizált nála, és biztosította arról, hogy a fájdalom hat héten belül enyhülni fog.

Mindezek ellenére a férfi panaszai nem hagytak alább, és már megmozdulni sem tudott.

Nem tudtam enni, nem tudtam mosdóba menni, nem tudtam felkelni az ágyról. A párom hívta a mentőt, de azt mondták, nem vagyok elég rossz állapotban, majd két nappal később újra hívta őket, és azt mondta: "úgy néz ki, mintha haldokolna".

Ekkor már kórházba vitték mentővel a férfit, ahol két napig tartózkodott, mielőtt az orvosok diagnosztizálták volna nála a harmadik stádiumú rákot. A CT-vizsgálat 12 daganatot tárt fel a gerincében, valamint mielómát, ami egyfajta a csontokat érintő vérrák.

Ez teljes sokk volt, mintha elütött volna egy busz... Amikor valaki leültet és közli veled, hogy diagnosztizáltak, az egy borzalmas helyzet, amin keresztül kell menni, senkinek sem kívánnám.

A kemoterápia után Terry rákja 2024 decemberében remisszióba került, de idén júniusban visszatért.

Éjszaka folyamatosan görcseim vannak, van egy növekedés a jobb szememben, amit vizsgálnak.

Az apuka most 36 hetes kemoterápiába és kétéves injekciós kemoterápiába kezdett. Súlyos hátfájással küzd a mindennapokban, mivel a porckorongjai összeomlottak, és alig tud dolgozni.

Ez soha nem ér véget... Egész életemben egészséges ember voltam, még azt sem tudtam, hogy néz ki az orvosom rendelője belülről, aztán jött ez a betegség, és teljesen tönkretett. Az ember a tévében hall róla, de sosem gondolja, hogy egyszer ő maga kap rákot.

Egy GoFundMe-oldalt hoztak létre Terry megsegítésére, akinek pihenésre lenne szüksége a kezelések mellett, de még mindig csökkentett óraszámban dolgozik az anyagi terhek miatt - írta a The Sun.