"Azt mondták a férjemnek, 24 órán belül meghalhatok" - belülről roppantotta szét betegsége a fiatal anyát

Sok ember számára a száraz köhögés általában nem ad okot aggodalomra, azonban a 24 éves Rafaela Ribeiro esetében magát a halálos ítéletet jelentette.

A betegség szinte belülről roppantotta szét a fiatal anyát. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

A fiatal nő eleinte nem tudta még, hogy a köhögés egy agresszív rák egyik első jele volt, amely szó szerint összeroppantotta belülről. A kétgyermekes édesanya az év elején közel 19 kilót fogyott a szokatlan tünet mellett, de ezt is csak gyors fogyásnak tulajdonította.

Azt hittem, minden rendben van, csak nagyon gyorsan fogyok. Soha nem gondoltam volna, hogy bármi komolyabb dologról van szó

- mesélte a brazil São Paulo-i anyuka.

Viszont hamarosan B-sejtes non-Hodgkin limfómával diagnosztizálták, ami a nyirokrendszer ritka és agresszív daganatos megbetegedése.

Először állandó száraz köhögés jelentkezett nálam, aztán a nyakam és a hónaljam megduzzadt. Néhány nappal később már semmilyen szilárd ételt nem tudtam lenyelni, mert a daganat összeszorította a mellkasomat.

Az orvosok eleinte tüdőgyulladásra vagy allergiás köhögésre gyanakodtak, majd amikor Rafaela összeesett és már enni sem tudott, a vizsgálatok felfedték a sokkoló igazságot.

A daganatok belülről roppantottak össze. A nyelőcsövem összenyomódott, és úgy éreztem, mintha a szívemet valami ellepné, de mindez csak a daganatok nyomása volt

- emlékezett vissza a fiatal édesanya.

Rafaela kemoterápiába kezdett, de a kezelés során elkapott egy halálos kórházi fertőzést. Kilenc napig tartották mesterséges kómában, miközben az orvosok férjével, Michellel közölték, hogy már lehet soha sem fog felébredni.

Azt mondták a férjemnek, 24 órán belül meghalhatok... Csodával határos módon túléltem.

A fiatal anya most úgy gondolja, a kóma valójában megmentette az életét.

Ez az időszakos böjt segített elérnem a remissziót. Ha nem kaptam volna el ezt a fertőzést, és nem kerülök kómába, talán sosem tudták volna kordában tartani a betegséget.

A rengeteg küzdelem során a fiatal anya mellett végig ott volt férje, akivel közösen 2 kisfiúk van, akik 8 és 2 évesek.

Mára már a betegség stabil, még jelen van, de ellenőrzés alatt áll. Most várakozok a sejtterápiás listán.

Most, hogy remisszióban van, Rafaela a legmodernebb CAR-T sejtterápiára vár, amely az immunrendszer saját sejtjeit tanítja meg a rák elpusztítására - írta a The Sun.