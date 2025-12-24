Nincsenek szavak: elgázolta az autós a város 12 méteres karácsonyfáját – Videó

Videó örökítette meg, amint egy meggondolatlan, késő esti gyorshajtás egy egész város ünnepét romokba döntötte . A körülbelül 12 méter magas karácsonyfa egy ámokfutó sofőr áldozata lett, aki teljes erővel csapódott az ünnepi dekorációba.

Gyorshajtó áldozata lett a karácsonyfa (Fotó: Pexels/Simon Berger – Képünk illusztráció)

Ámokfutó áldozata lett a karácsonyfa

A kazahsztáni, Sarayagash főterén álló karácsonyfát drámai baleset érte. A rendőrség szerint az eset hajnali 3 óra körül történt, amikor egy Lada nagy sebességgel behajtott a térre.

A térfigyelő kamerák rögzítették, amint a sofőr szúk körökben száguldozik a nyílt téren, avégsőkig hajtva a verdát. A szemtanúk elmondása szerint több gyors kört is megtett, miközben a jármű gumija csikorgott. Ám az ámokfutás hamar véget ért, amikor az autós elvesztette az uralmát az autó felett, ami megindult előre, egyenes a város karácsonyfájába. A kivilágított hatalmas fa azonnal eldőlt, a földre zuhant, és díszek hevertek szanaszét a téren. A sofőr azonban kárfelmérés helyett, amilyen gyorsan csak tudott, elmenekült a helyszínről.

Hajnali 3 óra körül a Sarayagash járási rendőrkapitányság bejelentést kapott arról, hogy egy ismeretlen sofőr nekihajtott a központi téren felállított fő karácsonyfának, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök alaposan átvizsgálták a környék kamerafelvételeit, ennek eredményeként sikerült azonosítani az elkövetőt

– közölte a rendőrség.

A rendőrség később megerősítette, hogy a tettes egy VAZ-2105 típusú Ladát vezetett, ami felett elvesztette az uralmat. A rendőrök az autót lefoglalták, a sofőrre pedig pénzbírságot szabtak ki, s arra kötelezték, hogy hozza helyre az általa okozott károkat, így a karácsonyi hangulat gyorsan helyreállt a városban – írja a The Sun.