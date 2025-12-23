Lecsapott a hévízgyörki Grincs: aljas, amit a fényparkban művelt

Ökölbe szorul a hévízgyörki szülők keze, ha meghallják, hogy még mindig tolvajkézen lehet a fényparkjuk ikonikus bábuja. November vége óta sereglettek a gyerekek egy helyi család fényparkjába, amit a lakók puszta kézzel építettek. Most nagy a szomorúság arrafelé, hiszen lecsapott náluk a Grincs és elvitte a gyerekek kedvenc mesefiguráját.

A hévízgyörki fényparkban lecsapott a Grincs Fotó: Beküldött fotó

Grincs járt a faluban

Ünnepi hangulatban ragyog minden este Hévízgyörk fényparkja. A falu apraja-nagyja naponta megfordul ott, hiszen igazi karácsonyi fényárban úszik az művelődési ház udvara. Fehér, zöld és sárga színek csábítják a gyerekeket, ahol minden a karácsonyról szól. „A parkot idén november 30-án nyitottuk meg. Én voltam az ötletgazda és a megvalósító is egyben, a fiammal” – mesélte a Metropolnak O. Szilvia, a falu egyik lakója.

Grincs jár Hévízgyörkön, most mindenki bosszús miatta Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

LED-karácsonyfa, óriásharang, mézeskalács bábuk integetnek mindenfelé. Mégis, egy látványosság mindegyiknél jobban magára vonzotta a szempárokat, ami nem is csoda: a Jégvarázs meséből ismert hóember, Olaf figurája. „A mostani gyerekek szemében ő a legismertebb, nagyon szerették” – folytatta.

Sajnos már nem gyönyörködhetnek benne a gyerekek, hiszen szenteste előtt két nappal, december 22-én meglovasította valaki a bábut, lecsapott a falu Grincse!

Elcsenték Olafot, a Jégvarázsból ismert mesefigurát Fotó: Beküldött fotó

„Elindult havas kalandra”

Valaki annyira gyűlöli a karácsonyt, hogy képes volt a gyerekek jókedvét is elvenni. Sokan most szomorkodnak Olaf eltűnése miatt. Szilviáék csak aznap délelőtt vették észre, hogy a mesefigura nincs a kiállított LED-bábuk között. A kültéri kamerafelvételekből tudják, hogy pontosan mikor kelt lába a fényparki bábunak. Hévízgyörk Grincse jól kidolgozta aljas tervét: óramű pontosan hétfő hajnalban, 0 óra 45 perckor csapott le.

Elindult havas kalandra, de sajnos hamar véget ért az útja. A felvételen látszik, hogy egy Ford csomagtartójába rakja a tolvaj. Hogyan képes erre valaki? Nem tiszteli a másik befektetett munkáját és azt, hogy ez a hely örömet szerez sokaknak? Csalódott vagyok, és sokan mások is…

– mondta szomorúan Szilvia, aki a település Facebook-csoportjában üzent a Grincsnek, azt remélve, talán Olaf visszatér a bábutársaihoz.