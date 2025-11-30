Hollywood is megirigyelheti a ceglédi karácsonyi autók csillogását

Folytatódik a hagyomány. Idén is ünnepi díszbe öltöznek a ceglédi fiatalok verdái. A Pest vármegyei településen ugyanis már többéves hagyománya van a karácsonyi autódíszítésnek.

Ünnepi díszben pompáznak a ceglédi karácsonyi autók – Olvasói fotó

Már találkozhatsz a karácsonyi autókkal Cegléd utcáin

Az elején még csak ketten díszítették fel a járgányukat, majd egyre többen csatlakoztak hozzájuk, hogy a város lakóinak ünnepi hangulatot kölcsönözzenek.

Évek óta feldíszítjük az autóinkat, és nagyon élvezzük, ahogy az emberek a csodájára járnak. Az elmúlt évben autónként 130-140 méternyi égősort erősítettünk fel, de idén ezt túlszárnyaltuk

– mondja Cseri Gergő, aki már évekkel ezelőtt csatlakozott az ünnepi kezdeményezéshez.

Egy autó feldíszítése 4-5 óra munkát jelent, még úgy is, hogy többen csináljuk. Nagyon látványos a végeredmény, és mosolyt csal az utcán sétáló emberek arcára. Hamar híre ment a kivilágított járgányainknak, és egyre többen csatlakoznak hozzánk

– folytatja Gergő, aki nagyon szereti, hogy amikor beállnak egy parkolóba, azonnal körbeállják őket az emberek, hogy megcsodálhassák a kocsikat.

Nagy munka a díszítés. Kültéri karácsonyfaizzókat használunk, mert ezek bármelyik barkácsáruházban beszerezhetők, és bírják az időjárás viszontagságait is. A karosszériához szigetelőszalaggal rögzítjük fel, de figyelni kell rá nagyon. Nem szabad sokáig fent hagyni és sokat állni vele a napon, mert különben a fényezésben is kárt tehet

– zárja a beszélgetést a fiatalember, aki azért kérdésünkre elárulja, hogy egy autó feldíszítése nagyjából 60-70 ezer forintba került.