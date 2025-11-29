Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek célegyenesbe fordul a karácsonyi készülődés
A Merkúr előreindulása remek hírt tartogat ennek a csillagjegynek.
Mint az ismert, ezen a hétvégén kezdetét veszi az adventi időszak, vasárnap már az első gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún. Ez az időszak nagyon meghitt, de ugyanakkor stresszel teli is lehet. A 2025. november 29-ei napi horoszkópból pedig most kiderül, hogy ki az, aki számára a karácsonyi készülődés célegyenesbe fordul.
Kos
Szuper napja lesz! Több kedvező fényszög mellett az is nagyon pozitív hatás, hogy a Merkúr befejezi hátráló mozgását és végre előre indul. Ez nemcsak azt jelenti, hogy hatékonyabban dolgozik, hanem azt is, hogy pontot tehet néhány múltbeli probléma végére, és újra a jövőt tervezheti.
Bika
A Merkúr előreindulása remek hír. Végre olyan hangulatba kerülhet, hogy elkezdjen ráhangolódni az ünnepekre. Érdemes egy gyors költségvetést készítenie, így pontosan látni fogja, mire kell még költenie. Az ünnepek sosem voltak takarékos időszakok, és idén sem lesz ez másképp. De ez csak az anyagi oldal – lelkiekben is készüljön, és gondolja végig, mi mindenért lehet hálás!
Ikrek
Nem kell egész nap takarítania. Bőven elég, ha néhány órát szán rá – meglepő lesz, milyen látványosan halad majd. A pihenés azonban nagyon fontos lenne. Menjen el egy karácsonyi vásárba, hogy igazán átélje az ünnepi hangulatot!
Rák
Elképesztően fárasztó hét van mögötte. Ha körbenéz, láthatja, hogy mások is hasonló helyzetben vannak. Ne menjen bele abba a „licitálásba”, hogy kinek nehezebb ez az időszak – ez méltatlan lenne az Adventhez. Inkább hangolódjanak együtt a párjával, családjával.
Oroszlán
Bár ma több bosszantó helyzet is megtalálja, az adventi készülődés így is örömmel tölti el, és nagyszerű meglepetéseket ötöl ki szeretteinek. Már csak a megvalósítás és a beszerzés maradt hátra. Amit lehet, intézzen online – kerülje a boltok zsúfolt tömegét!
Szűz
A reggel kissé szétszórtnak tűnhet a Halak Hold miatt, de hamar helyreáll minden. A nap további része mozgalmas lesz, ami kedvére való. A sok program mellé azonban mindenképp férjen bele egy kis pihenés! Ráadásul az uralkodó bolygója, a Merkúr előre indul, ami remek hangulatot hoz önnek.
Mérleg
A karácsonyi készülődés ezen a hétvégén a célegyenesbe fordul. Nem csak azért, mert november vége van, hanem mert holnap már meggyújthatja az adventi koszorú első gyertyáját. A hangolódást segíti a Merkúr előre indulása is, amitől igazán jókedvűvé és nyitottá válhat.
Skorpió
Kiváló hír az ön számára, hogy szombaton a Merkúr – a kommunikáció és gondolkodás bolygója – előre indul a jegyében. Innentől sokkal gördülékenyebben mennek majd az ügyei. Ez az Advent hangulatát is megszépíti, és igazán megmelengeti a szívét.
Nyilas
Nagyon kedvező fényszögek hatnak ma, a Merkúr előre indulása pedig egyenesen felvillanyozza. Bár egyre rövidülnek a nappalok, ez csak még hangulatosabbá teszi az estéket – ideális időszak a mécsesek meggyújtására. Este akár egy karácsonyi „próba-főzést” is tarthatnának, amely most különösen jól sikerülhet.
Bak
Valaki meglepő ötlettel állhat elő. Ha nem reagál azonnal, hanem ad magának egy kis időt, rájöhet, hogy az ötletben több lehetőség rejlik, mint elsőre gondolta. A közös hang megtalálása fontos lesz – csak így lehet mindenki elégedett.
Vízöntő
Szombat reggel ellentmondásos bolygóhatások mutatnak rá arra, hogy döntenie kell: bosszankodik vagy derűsen folytatja a napját. Mindkettőre van lehetőség, de érdemes a jókedvet választania. Délutántól már semmi sem zavarhatja meg a kellemes hangulatot.
Halak
A holnapi Vénusz–Uránusz szembenállás már ma is érezteti hatását, és emiatt nem lesz egyszerű letennie a munkát. Állandóan azon gondolkodik, mit kell majd továbbvinnie a következő hétre. Szerencsére valaki mindent megtesz azért, hogy rá figyeljen – és vele tartson, mert számít önre. A délután igazán jó hangulatot hoz.
