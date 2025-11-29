Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek célegyenesbe fordul a karácsonyi készülődés

Mint az ismert, ezen a hétvégén kezdetét veszi az adventi időszak, vasárnap már az első gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún. Ez az időszak nagyon meghitt, de ugyanakkor stresszel teli is lehet. A 2025. november 29-ei napi horoszkópból pedig most kiderül, hogy ki az, aki számára a karácsonyi készülődés célegyenesbe fordul.

Kos

Szuper napja lesz! Több kedvező fényszög mellett az is nagyon pozitív hatás, hogy a Merkúr befejezi hátráló mozgását és végre előre indul. Ez nemcsak azt jelenti, hogy hatékonyabban dolgozik, hanem azt is, hogy pontot tehet néhány múltbeli probléma végére, és újra a jövőt tervezheti.

Bika

A Merkúr előreindulása remek hír. Végre olyan hangulatba kerülhet, hogy elkezdjen ráhangolódni az ünnepekre. Érdemes egy gyors költségvetést készítenie, így pontosan látni fogja, mire kell még költenie. Az ünnepek sosem voltak takarékos időszakok, és idén sem lesz ez másképp. De ez csak az anyagi oldal – lelkiekben is készüljön, és gondolja végig, mi mindenért lehet hálás!

Ikrek

Nem kell egész nap takarítania. Bőven elég, ha néhány órát szán rá – meglepő lesz, milyen látványosan halad majd. A pihenés azonban nagyon fontos lenne. Menjen el egy karácsonyi vásárba, hogy igazán átélje az ünnepi hangulatot!

Rák

Elképesztően fárasztó hét van mögötte. Ha körbenéz, láthatja, hogy mások is hasonló helyzetben vannak. Ne menjen bele abba a „licitálásba”, hogy kinek nehezebb ez az időszak – ez méltatlan lenne az Adventhez. Inkább hangolódjanak együtt a párjával, családjával.

Oroszlán

Bár ma több bosszantó helyzet is megtalálja, az adventi készülődés így is örömmel tölti el, és nagyszerű meglepetéseket ötöl ki szeretteinek. Már csak a megvalósítás és a beszerzés maradt hátra. Amit lehet, intézzen online – kerülje a boltok zsúfolt tömegét!

Szűz

A reggel kissé szétszórtnak tűnhet a Halak Hold miatt, de hamar helyreáll minden. A nap további része mozgalmas lesz, ami kedvére való. A sok program mellé azonban mindenképp férjen bele egy kis pihenés! Ráadásul az uralkodó bolygója, a Merkúr előre indul, ami remek hangulatot hoz önnek.