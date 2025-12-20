Ahogy közelednek az ünnepek, sokak fejében megszületik a gondolat, hogy idén egy kiskutya lapuljon a fa alatt. Elsőre csodás ajándéknak tűnhet, de egy négylábú érkezése hosszú távú, akár 10–15 évre szóló felelősség. Éppen ezért fontos végiggondolni, valóban készen álltok-e egy új családtagra. A Fogadjörökbe Alapítvány összegyűjtött öt hasznos tippet, amelyek segítenek felelős döntést hozni. Nemsokára itt a karácsony.

5 hasznos tipp, mielőtt karácsonyra kutyát ajándékoznál / Fotó: pexels.com

Sok gyerek régóta dédelgetett álma egy kutya, és nem ritka, hogy hónapokon vagy akár éveken át győzködik a szüleiket, akik végül úgy érzik, karácsonykor ez lehet a tökéletes meglepetés. Csakhogy egy állat érkezése nem csupán örömteli pillanatokat, hanem komoly kötelezettségeket is jelent, amelyekkel még a felnőttek sem mindig számolnak előre.

„Több mint tíz éve dolgozunk azon, hogy esélyt adjunk azoknak, akikről mások már lemondtak. Évente mintegy 350 négylábú talál általunk szerető otthonra, sajnos azonban sokszor előfordul, hogy egy-egy örökbefogadott idővel visszakerül hozzánk, ami nemcsak számunkra megterhelő, de a kutyáknak is rendkívül stresszes helyzet. Éppen ezért fontos, hogy a leendő gazdik valóban átgondolják a döntésüket, az alábbi szempontok ebben nyújtanak segítséget.” – mondta el Szabó Anna, az alapítvány egyik vezetője.

1. Valóban hosszú távra terveztek? Ne csak karácsonyra!

Egy négylábú társ érkezése nem csak öröm és játék: több mint tíz évnyi napi rutinról szól. Bár az első hetekben a közös séták és a gondoskodás még újdonságként élmény lehet, idővel a felelősség mindenképp a felnőttek vállára nehezedik. A gyerekek még nem tudják tartósan és minden helyzetben ellátni ezeket a feladatokat, és amit eleinte mókának látnak, később könnyen teherként élhetik meg. Gyermektelen párok esetében is érdemes előre végiggondolni, hogy mi történik, ha később külön utakon folytatják, vajon egyikük egyedül is képes lenne mindenben gondoskodni az állatról?

2. Az életmódotokhoz illő fajtát szemeljetek ki

Aktív, sportos életet éltek? Inkább nyugodtabb, otthonülős típusok vagytok? Minden életmódhoz más típusú kutya illik – és nem biztos, hogy egy karácsonyi impulzusdöntés során ez átgondolásra kerül. Egy energikus border collie például a napi többórás mozgást igényli, míg egy visszafogottabb mopsz vagy bulldog egy nyugodtabb, lassabb tempójú családban érzi igazán jól magát. De bármilyen fajtáról is legyen szó – még akkor is, ha kertes házban éltek –, a napi egy séta alapvető szükséglet, mert nemcsak lefárasztja az állatot, hanem segíti a szocializációját is, ami hosszú távon megelőzheti a viselkedésproblémákat.