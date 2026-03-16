Gőzerővel készül Kaposvár Orbán Viktor fogadására

Indul az országjárás. A következő helyszín, ahova Orbán Viktor ellátogat: Kaposvár.

Létrehozva: 2026.03.16. 15:07
országjárás kampány Orbán Viktor

Gőzerővel készülnek Kaposváron Orbán Viktor hétfő esti látogatására, bár a városban egyelőre kevés jel utal a közelgő eseményre. Legutóbb januárban járt Kaposváron a miniszterelnök, amikor a digitális polgári körök háborúellenes rendezvényét tartották a Kaposvár Arénában. Most innen indul Orbán Viktor új országjárása: az érdeklődőket március 16-án 18 órára várják a Kossuth térre – írja a Magyar Nemzet.

Legutóbb a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén járt Orbán Viktor Kaposváron januárban.
Legutóbb a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén járt Orbán Viktor Kaposváron januárban. Fotó: MW

A portál információi szerint 

a március 15-i ünnepséghez felállított színpadot a székesegyház elől áthelyezik a városháza elé. 

A munkálatok már megkezdődtek: egy nagy kamion kora délelőtt hajtott be a Kossuth térre, ami csak kisebb fennakadást okozott a forgalomban.

A Sonline a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is érdeklődött arról, hogy a miniszterelnök látogatása idején számítani kell-e útlezárásokra a környéken, illetve arról is kérdezték a hatóságot, hogy más szervezet vagy párt jelentett-e be rendezvényt az adott időpontra.

A rendőrség válasza szerint 

nem lesznek útlezárások Kaposváron Orbán Viktor beszéde idején, és más rendezvényt sem jelentettek be a megadott időpontra.

A portál úgy tudja, hogy a Kossuth tér sem lesz teljesen lezárva a gyalogosforgalom elől: a szervezők egy folyosót hagynak majd szabadon, ahol a járókelők át tudnak haladni a téren.

A miniszterelnök védelmét a helyszínen a Terrorelhárítási Központ munkatársai biztosítják.

Orbán Viktor országjárásának állomásai   

Országjárásra indul Orbán Viktor, aki a Facebook-oldalán tette közzé a helyszíneket. A miniszterelnök a következő héten hat városba is ellátogat, a sort Kaposvár nyitja, ahol a Kossuth tér lesz az országjáró körút első állomása.

Az országjárás programja:

  • Március 16., 18.00 Kaposvár, Kossuth tér
  • Március 17., 18.00 Eger, Eszterházy tér
  • Március 18., 18.00 Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20., 18.00 Szentendre, Fő tér
  • Március 21., 16.00 Miskolc, Szent István tér
  • Március 22., 16.00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu