Gőzerővel készül Kaposvár Orbán Viktor fogadására

Gőzerővel készülnek Kaposváron Orbán Viktor hétfő esti látogatására, bár a városban egyelőre kevés jel utal a közelgő eseményre. Legutóbb januárban járt Kaposváron a miniszterelnök, amikor a digitális polgári körök háborúellenes rendezvényét tartották a Kaposvár Arénában. Most innen indul Orbán Viktor új országjárása: az érdeklődőket március 16-án 18 órára várják a Kossuth térre – írja a Magyar Nemzet.

A portál információi szerint

a március 15-i ünnepséghez felállított színpadot a székesegyház elől áthelyezik a városháza elé.

A munkálatok már megkezdődtek: egy nagy kamion kora délelőtt hajtott be a Kossuth térre, ami csak kisebb fennakadást okozott a forgalomban.

A Sonline a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál is érdeklődött arról, hogy a miniszterelnök látogatása idején számítani kell-e útlezárásokra a környéken, illetve arról is kérdezték a hatóságot, hogy más szervezet vagy párt jelentett-e be rendezvényt az adott időpontra.

A rendőrség válasza szerint

nem lesznek útlezárások Kaposváron Orbán Viktor beszéde idején, és más rendezvényt sem jelentettek be a megadott időpontra.

A portál úgy tudja, hogy a Kossuth tér sem lesz teljesen lezárva a gyalogosforgalom elől: a szervezők egy folyosót hagynak majd szabadon, ahol a járókelők át tudnak haladni a téren.

A miniszterelnök védelmét a helyszínen a Terrorelhárítási Központ munkatársai biztosítják.

Orbán Viktor országjárásának állomásai

Országjárásra indul Orbán Viktor, aki a Facebook-oldalán tette közzé a helyszíneket. A miniszterelnök a következő héten hat városba is ellátogat, a sort Kaposvár nyitja, ahol a Kossuth tér lesz az országjáró körút első állomása.