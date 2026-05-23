Csodapékség Mezőtúron: Egy tűzoltó és mesterpék készíti a kulináris műalkotásokat

A tömegtermelés korában egyre ritkább az olyan hely, ahol a pékáru nem futószalagon, hanem szívvel és igazi alázattal készül. Mezőtúron azonban valóságos csodapékség született, ahol egy hivatásos tűzoltó és egy cukrászból lett mesterpék határokat nem ismerő kulináris művészete és a kompromisszummentes minőség várja a vásárlókat.

Szerző: Vermes Krisztina
Létrehozva: 2026.05.23. 16:30
Mezőtúron, egy szívvel-lélekkel megálmodott kisbolt pultja mögött egy olyan barátság és üzleti partnerség gyümölcse illatozik, amely nemcsak a helyieket, de a távolabbról érkezőket is leveszi a lábukról. Ez a Szent Flórián Pékség, ahol Zsolti, a cukrászból lett  pékmester és Jenő, a hivatásos tűzoltó és egyben üzletember talált egymásra a minőség iránti kompromisszummentes vállalkozásban. Mutatjuk a mezőtúri csodapékséget! 

Csodapékség Mezőtúron: Zsolti és Jenő álmodta meg a különleges kis pékséget    fotó: beküldött

 

Csodapékség Mezőtúron: Ahol a kenyérnek is "lelke" van  és nem a mennyiség, hanem a minőség számít

Zsolti eredetileg cukrászként végzett, ám a sors és egy németországi munkavállalás egészen más irányba sodorta. Egy pékségben találta magát, ahol válaszút elé került: vagy villámgyorsan beletanul, vagy hazajön. Ő a nehezebb utat választotta és ezzel egy olyan gyönyörű szakmát kapott cserébe, amelyben végre teljesen kiteljesedhetett. Mert ahogy a mívesen bemetszett cipókra, prémium péksüteményekre vagy a művészi tésztaalkotásokra nézünk, azonnal egyértelművé válik: ez nem csupán munka, ez bizony művészet.

A cukrászat után ingyen tanulhattam egy új szakmát odakint, így most két területen is biztonsággal mozgok 

- vallja Zsolti.

Zsolti külföldön tanulta meg a különleges pékáruk készítését. Fotó: beküldött

Nem bízzák a véletlenre a fejlődést. Nyolc évvel ezelőtt, a pékség indulásakor egy osztrák beszállítótól kaptak három alapreceptet, azóta pedig folyamatos szakmai kontroll és képzések mellett csiszolják a tudásukat. Ma már nyolc különböző, egészségtudatos reformkenyerük van. Legújabb büszkeségük egy 72 órás kovászos technológiával készülő kenyér, amelynek alapreceptjét Zsolti tökéletesítette a helyi adottságokhoz és a liszt változó karakteréhez. Ez a kenyér nemcsak gyönyörű, de garantáltan 4-5 napig tökéletesen friss marad.

Többféle különleges reformkenyeret is készítenek    fotó: beküldött

Amikor az ember belép a mezőtúri kisboltba, azonnal megérzi, hogy itt a sütés jóval több mint egyszerű mesterség: ez valódi kulináris művészet, ahol minden egyes darab egy-egy ehető műalkotás. 

Nem csak gyönyörű, de finom is. Ez az egyik alapelvük, ami egyben a sikerük záloga    fotó: beküldött

A pultban a békebeli, hagyományos ízek, mint például a "nyakig kakaós csiga" vagy a házias túróstáska, tökéletes harmóniában férnek meg a legmodernebb, lélegzetelállítóan látványos francia típusú csodákkal. 

Az egyik legnagyobb kedvenc ez a gyönyörű belga csokoládés- pisztáciás csoda    fotó: beküldött

Ezek a prémium finomságok annyira artisztikusak és gyönyörűek, hogy a vásárló sokszor percekig csak csodálja őket, szinte félve, bűntudattal harapva bele a tökéletes formákba.

Zsoltival bebizonyítottuk, hogy a fenomenális látványt és az isteni, prémium ízvilágot igenis lehet, sőt, kell is ötvözni. Nálunk a hagyományos péksütemények ugyanolyan kompromisszummentes, csúcsminőségű alapanyagokból készülnek, mint a legkülönlegesebb extra kuriózumaink

- mondja Jenő.

A pékség neve mély és tiszteletreméltó jelentéssel bír. Jenő ugyanis nemcsak az üzleti hátteret és a folyamatos kontrollt biztosítja a vállalkozásban: több mint 28 éve hivatásos tűzoltóként szolgál, és nap mint nap életeket ment.

Az ókorban Szent Flórián hadvezér volt, aki megmentett egy egész várost. Később ő lett mindazon szakmák védőszentje, amelyek a tűzzel dolgoznak: a tűzoltóké, a kovácsoké és a pékeké is. Innen jött az ötlet, hiszen Zsolti a kemence tüzével dolgozik, én pedig a lángokat oltom

 - meséli Jenő büszkén.

A két férfi között tökéletes az összhang, ez a termékeiken is érződik. Nem használnak utólagos tartósítószereket, sem mesterséges térfogatnövelőket. Inkább elővették a húsz évvel ezelőtti pékkönyveket, és azokat ötvözték a modern kor prémium alapanyagaival.

Egyik különlegességük ez a tricolor (háromszínű) croissant    fotó: beküldött   

„Nekünk az a verseny, ha a vásárló holnap is visszajön”

Bár Zsolti munkáit a nemzetközi szakmai csoportokban és a hazai pékvilág elitjében – például Szabi, a pék által is – elismerő lájkokkal illetik, két lábbal a földön jár. Kacérkodott ugyan a gondolattal, hogy versenyeken is indulna, de aztán meggondolta magát. Neki ugyanis egészen más a siker mérőfoka. Az, amikor a pultba kitett pisztáciás csodák tíz perc alatt elfogynak, vagy amikor a hagyományos kakaós csigából az ötvenedik darab is kevésnek bizonyul. És hogy létezik-e igazi elismerés Mezőtúron? Elmosolyodva mesélnek a legkedvesebb törzsvásárlójukról:

Egy 70 év feletti néni a város túlsó végéről, jó 5-6 kilométerről sétál el hozzájuk két-három naponta a kishúzós táskájával. Útközben elhalad legalább három másik pékség és a nagy multik mellett is, ő mégis kitartóan gyalogol a Szent Flóriánig. Mert mint mondja: „A maguk kenyere a legjobb, nekem csak ez kell. Nekünk ennél nagyobb elismerés nem is kell

Sokan kifejezetten a kenyerükért jönnek a pékségbe   fotó: beküldött

Nyolc év szívós munkája kellett hozzá, de a mezőtúriak mára megtanulták: ez nem egy tucat-pékség. Ez az állandó minőség, az egészségtudatosság és a szakma iránti alázat otthona.

A sütemények nagy része olyan, mint egy festmény    fotó: beküldött

Családi háttér és a jövő

A feszített tempó, a hajnali sütések mellett elengedhetetlen a biztos családi háttérország. Zsolti boldogan meséli, hogy a kisfia is mutat már érdeklődést a szakma iránt. Otthon is szoktak együtt sütni, de van, hogy a boltban lesi el a kisfiú édesapja kézmozdulatait és ott készítenek együtt egy-két egyszerűbb péksütit. Zsolti reméli, hogy olyan példát tud mutatni neki, amivel ezt a gyönyörű mesterséget egyszer kisfia viszi majd tovább.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
