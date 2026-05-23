Csodapékség Mezőtúron: Egy tűzoltó és mesterpék készíti a kulináris műalkotásokat
A tömegtermelés korában egyre ritkább az olyan hely, ahol a pékáru nem futószalagon, hanem szívvel és igazi alázattal készül. Mezőtúron azonban valóságos csodapékség született, ahol egy hivatásos tűzoltó és egy cukrászból lett mesterpék határokat nem ismerő kulináris művészete és a kompromisszummentes minőség várja a vásárlókat.
Mezőtúron, egy szívvel-lélekkel megálmodott kisbolt pultja mögött egy olyan barátság és üzleti partnerség gyümölcse illatozik, amely nemcsak a helyieket, de a távolabbról érkezőket is leveszi a lábukról. Ez a Szent Flórián Pékség, ahol Zsolti, a cukrászból lett pékmester és Jenő, a hivatásos tűzoltó és egyben üzletember talált egymásra a minőség iránti kompromisszummentes vállalkozásban. Mutatjuk a mezőtúri csodapékséget!
Csodapékség Mezőtúron: Ahol a kenyérnek is "lelke" van és nem a mennyiség, hanem a minőség számít
Zsolti eredetileg cukrászként végzett, ám a sors és egy németországi munkavállalás egészen más irányba sodorta. Egy pékségben találta magát, ahol válaszút elé került: vagy villámgyorsan beletanul, vagy hazajön. Ő a nehezebb utat választotta és ezzel egy olyan gyönyörű szakmát kapott cserébe, amelyben végre teljesen kiteljesedhetett. Mert ahogy a mívesen bemetszett cipókra, prémium péksüteményekre vagy a művészi tésztaalkotásokra nézünk, azonnal egyértelművé válik: ez nem csupán munka, ez bizony művészet.
A cukrászat után ingyen tanulhattam egy új szakmát odakint, így most két területen is biztonsággal mozgok
- vallja Zsolti.
Nem bízzák a véletlenre a fejlődést. Nyolc évvel ezelőtt, a pékség indulásakor egy osztrák beszállítótól kaptak három alapreceptet, azóta pedig folyamatos szakmai kontroll és képzések mellett csiszolják a tudásukat. Ma már nyolc különböző, egészségtudatos reformkenyerük van. Legújabb büszkeségük egy 72 órás kovászos technológiával készülő kenyér, amelynek alapreceptjét Zsolti tökéletesítette a helyi adottságokhoz és a liszt változó karakteréhez. Ez a kenyér nemcsak gyönyörű, de garantáltan 4-5 napig tökéletesen friss marad.
Nem csak gyönyörű, de finom is!
Amikor az ember belép a mezőtúri kisboltba, azonnal megérzi, hogy itt a sütés jóval több mint egyszerű mesterség: ez valódi kulináris művészet, ahol minden egyes darab egy-egy ehető műalkotás.
A pultban a békebeli, hagyományos ízek, mint például a "nyakig kakaós csiga" vagy a házias túróstáska, tökéletes harmóniában férnek meg a legmodernebb, lélegzetelállítóan látványos francia típusú csodákkal.
Ezek a prémium finomságok annyira artisztikusak és gyönyörűek, hogy a vásárló sokszor percekig csak csodálja őket, szinte félve, bűntudattal harapva bele a tökéletes formákba.
Zsoltival bebizonyítottuk, hogy a fenomenális látványt és az isteni, prémium ízvilágot igenis lehet, sőt, kell is ötvözni. Nálunk a hagyományos péksütemények ugyanolyan kompromisszummentes, csúcsminőségű alapanyagokból készülnek, mint a legkülönlegesebb extra kuriózumaink
- mondja Jenő.
A pékség neve mély és tiszteletreméltó jelentéssel bír. Jenő ugyanis nemcsak az üzleti hátteret és a folyamatos kontrollt biztosítja a vállalkozásban: több mint 28 éve hivatásos tűzoltóként szolgál, és nap mint nap életeket ment.
Az ókorban Szent Flórián hadvezér volt, aki megmentett egy egész várost. Később ő lett mindazon szakmák védőszentje, amelyek a tűzzel dolgoznak: a tűzoltóké, a kovácsoké és a pékeké is. Innen jött az ötlet, hiszen Zsolti a kemence tüzével dolgozik, én pedig a lángokat oltom
- meséli Jenő büszkén.
A két férfi között tökéletes az összhang, ez a termékeiken is érződik. Nem használnak utólagos tartósítószereket, sem mesterséges térfogatnövelőket. Inkább elővették a húsz évvel ezelőtti pékkönyveket, és azokat ötvözték a modern kor prémium alapanyagaival.
„Nekünk az a verseny, ha a vásárló holnap is visszajön”
Bár Zsolti munkáit a nemzetközi szakmai csoportokban és a hazai pékvilág elitjében – például Szabi, a pék által is – elismerő lájkokkal illetik, két lábbal a földön jár. Kacérkodott ugyan a gondolattal, hogy versenyeken is indulna, de aztán meggondolta magát. Neki ugyanis egészen más a siker mérőfoka. Az, amikor a pultba kitett pisztáciás csodák tíz perc alatt elfogynak, vagy amikor a hagyományos kakaós csigából az ötvenedik darab is kevésnek bizonyul. És hogy létezik-e igazi elismerés Mezőtúron? Elmosolyodva mesélnek a legkedvesebb törzsvásárlójukról:
Egy 70 év feletti néni a város túlsó végéről, jó 5-6 kilométerről sétál el hozzájuk két-három naponta a kishúzós táskájával. Útközben elhalad legalább három másik pékség és a nagy multik mellett is, ő mégis kitartóan gyalogol a Szent Flóriánig. Mert mint mondja: „A maguk kenyere a legjobb, nekem csak ez kell. Nekünk ennél nagyobb elismerés nem is kell
Nyolc év szívós munkája kellett hozzá, de a mezőtúriak mára megtanulták: ez nem egy tucat-pékség. Ez az állandó minőség, az egészségtudatosság és a szakma iránti alázat otthona.
Családi háttér és a jövő
A feszített tempó, a hajnali sütések mellett elengedhetetlen a biztos családi háttérország. Zsolti boldogan meséli, hogy a kisfia is mutat már érdeklődést a szakma iránt. Otthon is szoktak együtt sütni, de van, hogy a boltban lesi el a kisfiú édesapja kézmozdulatait és ott készítenek együtt egy-két egyszerűbb péksütit. Zsolti reméli, hogy olyan példát tud mutatni neki, amivel ezt a gyönyörű mesterséget egyszer kisfia viszi majd tovább.
