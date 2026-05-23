Csodapékség Mezőtúron: Egy tűzoltó és mesterpék készíti a kulináris műalkotásokat

Mezőtúron, egy szívvel-lélekkel megálmodott kisbolt pultja mögött egy olyan barátság és üzleti partnerség gyümölcse illatozik, amely nemcsak a helyieket, de a távolabbról érkezőket is leveszi a lábukról. Ez a Szent Flórián Pékség, ahol Zsolti, a cukrászból lett pékmester és Jenő, a hivatásos tűzoltó és egyben üzletember talált egymásra a minőség iránti kompromisszummentes vállalkozásban. Mutatjuk a mezőtúri csodapékséget!

Csodapékség Mezőtúron: Ahol a kenyérnek is "lelke" van és nem a mennyiség, hanem a minőség számít

Zsolti eredetileg cukrászként végzett, ám a sors és egy németországi munkavállalás egészen más irányba sodorta. Egy pékségben találta magát, ahol válaszút elé került: vagy villámgyorsan beletanul, vagy hazajön. Ő a nehezebb utat választotta és ezzel egy olyan gyönyörű szakmát kapott cserébe, amelyben végre teljesen kiteljesedhetett. Mert ahogy a mívesen bemetszett cipókra, prémium péksüteményekre vagy a művészi tésztaalkotásokra nézünk, azonnal egyértelművé válik: ez nem csupán munka, ez bizony művészet.

A cukrászat után ingyen tanulhattam egy új szakmát odakint, így most két területen is biztonsággal mozgok

- vallja Zsolti.

Nem bízzák a véletlenre a fejlődést. Nyolc évvel ezelőtt, a pékség indulásakor egy osztrák beszállítótól kaptak három alapreceptet, azóta pedig folyamatos szakmai kontroll és képzések mellett csiszolják a tudásukat. Ma már nyolc különböző, egészségtudatos reformkenyerük van. Legújabb büszkeségük egy 72 órás kovászos technológiával készülő kenyér, amelynek alapreceptjét Zsolti tökéletesítette a helyi adottságokhoz és a liszt változó karakteréhez. Ez a kenyér nemcsak gyönyörű, de garantáltan 4-5 napig tökéletesen friss marad.

Nem csak gyönyörű, de finom is!

Amikor az ember belép a mezőtúri kisboltba, azonnal megérzi, hogy itt a sütés jóval több mint egyszerű mesterség: ez valódi kulináris művészet, ahol minden egyes darab egy-egy ehető műalkotás.

A pultban a békebeli, hagyományos ízek, mint például a "nyakig kakaós csiga" vagy a házias túróstáska, tökéletes harmóniában férnek meg a legmodernebb, lélegzetelállítóan látványos francia típusú csodákkal.