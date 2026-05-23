Hullámvasút, körhinta, elvarázsolt kastély: Te még emlékszel, milyen volt a 63 éven át nyitva tartó Vidámpark?

Móka, kacagás, első randevúk, bátorságpróbák - így szórakoztunk régen a Vurstliban. A Vidámpark nemcsak játékok sora volt, hanem egy korszak életérzése, lenyomata is. Egy-egy ünnepnapon annyian jöttek vidékről is a Városligetbe, hogy a Vidámpark környékén nem volt szabad parkolóhely.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.23. 14:30
A budapesti Vidámpark története jóval 1950 előtt kezdődött. A ligeti mutatványosok, a Vurstli bódéi, az Angol Park elegánsabb világa és a millenniumi Ős-Budavára mind hozzátettek ahhoz a különös Budapest-életérzéshez, amelyben a céllövölde, a körhinta, a dodzsem és a hullámvasút ugyanúgy része lett a fővárosi folklórnak, mint egy villamoscsengő vagy egy régi mozijegy.

fotó: fortepan.hu

A háborúk, államosítások és átépítések után 1950-ben megszületett a Budapesti Vidám Park. A hely, amely évtizedeken át családi vasárnapok, osztálykirándulások, randevúk és nagy bátorságpróbák helyszíne volt. Aki egyszer felült a favázas hullámvasútra, belépett az Elvarázsolt kastélyba vagy megpörgette a dodzsemet, az pontosan tudta: itt a félelem is játék volt, a nevetés pedig kötelező kellék. Nem kellett hozzá más, csak egy jegy, sorbanállás, és máris indult a varázslat.

A park 2013-as bezárása egy korszak végét jelentette, de nem törölte ki a város emlékezetéből. A régi képek ma már nemcsak nosztalgiát jelentenek, hanem megmutatják, hogyan szórakozott Budapest több nemzedéke: zajosan, kíváncsian, kicsit porosan, de nagyon emberien.

Generációk kedvence volt: így élt a budapesti Vidámpark

Fotók: fortepan.hu

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
