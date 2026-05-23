Hullámvasút, körhinta, elvarázsolt kastély: Te még emlékszel, milyen volt a 63 éven át nyitva tartó Vidámpark?

A budapesti Vidámpark története jóval 1950 előtt kezdődött. A ligeti mutatványosok, a Vurstli bódéi, az Angol Park elegánsabb világa és a millenniumi Ős-Budavára mind hozzátettek ahhoz a különös Budapest-életérzéshez, amelyben a céllövölde, a körhinta, a dodzsem és a hullámvasút ugyanúgy része lett a fővárosi folklórnak, mint egy villamoscsengő vagy egy régi mozijegy.

Egy-egy hétvégén, ünnepnapon elképesztő tömeg volt a Vidámparkban fotó: fortepan.hu

A háborúk, államosítások és átépítések után 1950-ben megszületett a Budapesti Vidám Park. A hely, amely évtizedeken át családi vasárnapok, osztálykirándulások, randevúk és nagy bátorságpróbák helyszíne volt. Aki egyszer felült a favázas hullámvasútra, belépett az Elvarázsolt kastélyba vagy megpörgette a dodzsemet, az pontosan tudta: itt a félelem is játék volt, a nevetés pedig kötelező kellék. Nem kellett hozzá más, csak egy jegy, sorbanállás, és máris indult a varázslat.

A park 2013-as bezárása egy korszak végét jelentette, de nem törölte ki a város emlékezetéből. A régi képek ma már nemcsak nosztalgiát jelentenek, hanem megmutatják, hogyan szórakozott Budapest több nemzedéke: zajosan, kíváncsian, kicsit porosan, de nagyon emberien.