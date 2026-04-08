Közös munka, nagy siker: egymillió forintot nyert a Mediaworks pályázatán az érdi diákcsapat

A Mediaworks Hungary Zrt. pályázatán harmadik helyezést érte el az Érdi SZC Kós Károly Technikum 2/10.E osztálya. Ezzel egymillió forintot nyertek a kreatív és élménydús osztálykirándulás-tervük megvalósítására.

Egymillió forintot nyert az Érdi SzC Kós Károly Technikum 2/10.E osztálya. Fotó: Érdi SzC Kós Károly Technikum

Nehéz volt a döntést, de már tudják mire költik az egymillió forintot

Az Osztálykaland pályázat általános iskolai és középfokú oktatási intézmények működésének támogatására létrehozott alapítványok számára adott lehetőséget. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok és pedagógusok minél ötletesebb programokkal pályázzanak, amelyek közösségépítő és edukatív élményeket kínálnak a diákoknak. A nyertes csapat osztályfőnöke, Fekete Tibor elmondta, hogy egy hirdetésben látta a lehetőséget és benevezte az osztályt. A következő osztályfőnöki órán elmondta a hírt, amit nagy örömmel fogadtak. Ezután együtt el is kezdték szervezni a beadandó anyagokat.

Mindenki nagyon örült és gratuláltak egymásnak, a szülőkkel együtt. Az osztályban a többség még nem volt külföldön és csak két ember repült. Ezért is esett a választás Nápolyra, hogy maradandó élmény legyen mindenkinek. Az osztály nagy része nem volt még ilyen nyaraláson, így biztosan felejthetetlen lesz a dél-olasz életérzés miatt, amit először fognak megtapasztalni a gyerekek. Olyan élményekben (repülés, külföld, tenger, ételek, dolce vita) lesz részük, amit nem kapnának meg egy hagyományos, belföldi osztálykirándulástól.

- mesélt a nagy örömről az osztályfőnök, mikor a Mediaworks Hungary Zrt. pályázatanák eredményéről értesültek. Nagy izgalommal készült a pályázati mű is.

Először több lehetőség közül kitaláltuk a célpontot, ezután informatika órán elkészítették a gyerekek a videó anyagot. Informatika és magyar tanár is segített a projekt elkészítésében

- mondta a Fekete Tibor.

Számos szempontot kellett mérlegelniük, hiszen egy turizmus–vendéglátás szakos, szakács–pincér képzésben részt vevő osztályról van szó. Gondolkodtak belföldön, de Bécs, Portugália és Párizs is felmerült. Végül Nápolyra esett a választás.

Nekem, mint osztályfőnöknek régi kötődésem van az olasz stílushoz, mentalitáshoz, még a csengőhangom is a Keresztapa zenéje. Éveket dolgoztam olasz étteremben és most is egy helyi pizzériát üzemeltetek, ami nápolyi stílusú pizzát készít. Lehet megfertőztem őket az életérzéssel

- vallotta az osztályt vezető, Fekete Tibor.