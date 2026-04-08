Közös munka, nagy siker: egymillió forintot nyert a Mediaworks pályázatán az érdi diákcsapat

Írány Nápoly! Egymillió forintot nyert egy érdi osztály: vár rájuk a pizza, a tenger és a dolce vita!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 17:01
A Mediaworks Hungary Zrt. pályázatán harmadik helyezést érte el az Érdi SZC Kós Károly Technikum 2/10.E osztálya. Ezzel egymillió forintot nyertek a kreatív és élménydús osztálykirándulás-tervük megvalósítására. 

Az egymillió forintot nyert osztály edukatív álomutazásra indul szeptemberben.
Egymillió forintot nyert az Érdi SzC Kós Károly Technikum 2/10.E osztálya. Fotó: Érdi SzC Kós Károly Technikum  

Nehéz volt a döntést, de már tudják mire költik az egymillió forintot

Az Osztálykaland pályázat általános iskolai és középfokú oktatási intézmények működésének támogatására létrehozott alapítványok számára adott lehetőséget. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok és pedagógusok minél ötletesebb programokkal pályázzanak, amelyek közösségépítő és edukatív élményeket kínálnak a diákoknak. A nyertes csapat osztályfőnöke, Fekete Tibor elmondta, hogy egy hirdetésben látta a lehetőséget és benevezte az osztályt. A következő osztályfőnöki órán elmondta a hírt, amit nagy örömmel fogadtak. Ezután együtt el is kezdték szervezni a beadandó anyagokat.

Mindenki nagyon örült és gratuláltak egymásnak, a szülőkkel együtt. Az osztályban a többség még nem volt külföldön és csak két ember repült. Ezért is esett a választás Nápolyra, hogy maradandó élmény legyen mindenkinek.  Az osztály nagy része nem volt még ilyen nyaraláson, így biztosan felejthetetlen lesz a dél-olasz életérzés miatt, amit először fognak megtapasztalni a gyerekek. Olyan élményekben (repülés, külföld, tenger, ételek, dolce vita) lesz részük, amit nem kapnának meg egy hagyományos, belföldi osztálykirándulástól. 

 - mesélt a nagy örömről az osztályfőnök, mikor a Mediaworks Hungary Zrt. pályázatanák eredményéről értesültek. Nagy izgalommal készült a pályázati mű is.

Először több lehetőség közül kitaláltuk a célpontot, ezután informatika órán elkészítették a gyerekek a videó anyagot. Informatika és magyar tanár is segített a projekt elkészítésében

 - mondta a Fekete Tibor. 

Számos szempontot kellett mérlegelniük, hiszen egy turizmus–vendéglátás szakos, szakács–pincér képzésben részt vevő osztályról van szó. Gondolkodtak belföldön, de Bécs, Portugália és Párizs is felmerült. Végül Nápolyra esett a választás. 

Nekem, mint osztályfőnöknek régi kötődésem van az olasz stílushoz, mentalitáshoz, még a csengőhangom is a Keresztapa zenéje. Éveket dolgoztam olasz étteremben és most is egy helyi pizzériát üzemeltetek, ami nápolyi stílusú pizzát készít. Lehet megfertőztem őket az életérzéssel

 - vallotta az osztályt vezető, Fekete Tibor. 

A pár napos kirándulásra számos programot terveznek. Fotó: Érdi SzC Kós Károly Techinikum  

A szervezésben a diákok szabad kezet kaptak. A cél az volt, hogy tartalmasan, fiatalosan és kulturálisan töltsék el azt a pár napot. Még az utazás költségvetést is gyakorolhatták, hiszen szakképző iskolai tanulók révén, a későbbiekben vizsgafeladatuk is lesz ez. Az 2/10. E osztály 17 fővel fog részt venni a kiránduláson két kísérő tanárral. Az osztályfőnök elmondta, hogy a költségek miatt az utazásra szeptemberben kerül sor. De ennek van előnye, hiszen olyankor kevesebb a turista, sőt az időjárás- és a tenger is kellemes. Bár szeptemberben lesz a kirándulás, de a készülődés már elkezdődött. Fekete Tibor osztályfőnök elmondta, hogy egyelőre az adminisztrációval és a logisztikai feladatokkal kell foglalkozni:

Jelenleg csak gondolatban készülnek a gyerekek. Én, mint osztályfőnök azért többet foglalkozom a szervezéssel, a nyaralás költségvetésének hiányát hogyan fogjuk pótolni, repülőjegyet, szállást pontosítok és felvettem a kapcsolatot egy Nápolyban dolgozó magyar idegenvezetővel, aki segít a részletekben: közlekedés, belépők foglalása…

A következő hónapok még a szervezésről szólnak, de az már most biztos, hogy az érdi diákokra életre szóló élmények várnak. A közös munka és az elnyert támogatás nemcsak egy különleges utazás lehetőségét hozta el számukra, hanem olyan tapasztalatokat is, amelyek hosszú távon meghatározóak lehetnek mind szakmai, mind közösségi szempontból.

 

