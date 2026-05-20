Dupla születésnapot ünnepel idén a Fővárosi Állatkert: mutatjuk, milyen volt régen – Galéria

1866 augusztusában nyitotta meg először kapuit a Fővárosi Állat- és Növénykert (akkor még csak Pesti Állatkert), ami az ezredforduló környékén csődbe ment, majd ismét kinyitott. 1912. május 20-án megújulva ismét csodájára járhatott a nagyközönség. Az állatkert mára egész Európában a legjobbak közé sorolható, valamint elismerésként megkapta az Europa Nostra-díjat, a Magyar Örökség díjat, illetve Prima Primissima díjat is nyert.

Az állatkert első zsiráfját Ferenc József és Erzsébet királyné adományozta (Fotó: Fortepan / Kriszt Béla)

Az állatkert története röviden

A Fővárosi Állat- és Növénykert Magyarország első állatkertjeként 160 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, így idén jubileumi évfordulóját ünnepli. A kezdetekben főként hazai állatfajokat és néhány egzotikusnak számító állatot tartottak, amik azonnal elrabolták a látogatók szívét. Különleges attrakciónak számított, hogy az állatkert első zsiráfja Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynénak köszönhető. Az első évtizedek lelkesedése után azonban a kert komoly anyagi nehézségekkel küzdött, a látogatók száma megcsappant, és a fenntartó részvénytársaság végül csődöt jelentett. A válság megoldásaként Budapest székesfőváros 1907-ben megvásárolta és tulajdonába vette az állatkertet, megteremtve ezzel a csődből való kilábalás lehetőségét.

A főváros tulajdonba lépését követően, 1909 és 1912 között szinte a teljes állatkertet alapjaiból újjáépítették. Lendl Adolf igazgató koncepciója alapján a kor legmodernebb bemutatóit hozták létre, elhagyva a korábbi ridegséget. Ekkor épültek fel a park ikonikus, szecessziós és historizáló stílusú épületei – mint a Főkapu vagy az Elefántház –, amelyeket Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervezett. A teljesen megújult, Európa-szerte korszerűnek számító intézmény 1912. május 20-án nyitotta meg újra a kapuit, hatalmas sikert aratva a látogatók körében.

A mai napig rengeteg változáson ment keresztül az állatkert, a legnagyobbat a régi vidámpark területének átépítése jelentette. 2018-ban kezdték el tervezni a Biodóm épületet, aminek eredetileg 2021-ben kellett volna elkészülnie, azonban erre leghamarabb csak idén nyáron lehet esély.