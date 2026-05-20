27 fok jöhet? Így alakul a következő napok időjárása
Sajnos a csapadék sem kizárt. Ám a hőmérő higanyszála elindul a 27 fok irányába!
A héten felmelegedés várható, és a hőmérséklet elérheti a 27 fokot is. Igaz, mindez nem mindig jár együtt napsütéssel, elszórtan záporok is előfordulhatnak.
27 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála
Szerdán többnyire derült, napfényes időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Zápor legfeljebb az Alpokalja térségében alakulhat ki elszórtan. Az északnyugati szél időnként megerősödhet. A délutáni órákban 20–25 fok közötti kellemes hőmérséklet várható.
Csütörtökön folytatódik a napos idő, délutánra ugyan több gomolyfelhő képződhet, de csapadék kialakulására továbbra is kevés az esély. Az élénk szél többfelé megmarad. Napközben nagyjából 24 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
Pénteken is sok napsütésre van kilátás gomolyfelhőkkel tarkítva. Csak elszigetelten fordulhat elő kisebb zápor. A délutáni csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között alakulhat – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.
