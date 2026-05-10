Furcsa időjárás köszönt ránk: napsütés után zivatar és lehűlés érkezik

A bolondját járatja velünk az időjárás. A hét utolsó napján még kellemes idő vár minket, de hétfőtől kezdve felhőszakadás és akár jégeső is eshet.

Az időjárás naposról felhőssé és csapadékossá változik / Fotó: Pixabay

Hatalmas fordulat lesz az időjárásban

Vasárnap igazi tavaszias idővel zárul a hétvége, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, bár délnyugat felől lassan egyre több felhő érkezik. Csapadéktól estig nem kell tartani, így remek idő ígérkezik szabadtéri programokhoz. A hőmérséklet tovább emelkedik, délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.

Hétfőn még több órára kisüt a nap, ám délutántól fordulat jön az időjárásban. Délnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadásra és jégesőre is készülni kell. A szél is feltámad, eleinte a délnyugati, később az északnyugati légmozgás erősödik meg, zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul.

Kedden borongós, esős idővel indulhat a nap. Délelőtt és kora délután sokfelé várható eső, zápor, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat. A délutáni órákban azonban fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet, miközben a hőmérséklet is visszaesik: napközben már csak 15 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu.