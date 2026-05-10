Furcsa időjárás köszönt ránk: napsütés után zivatar és lehűlés érkezik

Ilyet nem sokszor látni: napsütés után jégeső is eshet. Megbolondul az időjárás az elkövetkezendő napokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 06:00
A bolondját járatja velünk az időjárás. A hét utolsó napján még kellemes idő vár minket, de hétfőtől kezdve felhőszakadás és akár jégeső is eshet.

Hatalmas fordulat lesz az időjárásban
Az időjárás naposról felhőssé és csapadékossá változik   /  Fotó: Pixabay

Vasárnap igazi tavaszias idővel zárul a hétvége, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, bár délnyugat felől lassan egyre több felhő érkezik. Csapadéktól estig nem kell tartani, így remek idő ígérkezik szabadtéri programokhoz. A hőmérséklet tovább emelkedik, délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.

Hétfőn még több órára kisüt a nap, ám délutántól fordulat jön az időjárásban. Délnyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadásra és jégesőre is készülni kell. A szél is feltámad, eleinte a délnyugati, később az északnyugati légmozgás erősödik meg, zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul.

Kedden borongós, esős idővel indulhat a nap. Délelőtt és kora délután sokfelé várható eső, zápor, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat. A délutáni órákban azonban fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet, miközben a hőmérséklet is visszaesik: napközben már csak 15 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
