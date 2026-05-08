A bolondját járatja velünk az időjárás – az eső után rekkenő hőség következik

Napsütéssel indul péntek reggel a nap, ez azonban délután hamar átfordulhat. A Köpönyeg szerint ugyanis ismét záporokra számíthatunk, főként északon és északkeleten. Szombaton viszont már az ország teljes területén számítani lehet zivatarokra, vasárnap azonban nyárias időjárás, helyenként akár 28 fok vár ránk.

Péntek délután esős időjárásra kell számítani főleg északon. Fotó: Freepik - illusztráció

Időjárás előrejelzés

Péntek

A hajnalban, reggel kialakuló párás, ködös foltok gyorsan feloszlanak, ezt követően hosszabb napos időszakok és gomolyfelhők váltják egymást. Délután főleg északon, északkeleten zápor is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, miközben a délnyugati légmozgás időnként élénk maradhat.

Szombat

Erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Eleinte inkább csak délen, délutántól aztán egyre többfelé várhatók záporok, zivatarok, néhol csendes eső is lehet. A hőmérsékletben nagy változás nem lesz, 22 fok körül alakul.

Vasárnap

Többnyire napos, kellemes idő ígérkezik, délután csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A záporok esélye a szombatihoz képest kisebb lesz. A hőmérséklet 22 és 28 fok közé emelkedik, igazi nyárias hangulat várható. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkülhet.