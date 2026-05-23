RETRO RÁDIÓ

Nyári meleget hoz a pünkösdi hosszú hétvége

Szombaton 28 fokra is szökhet a hőmérséklet. A Pünkösd hozza el az igazi nyári időjárást.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.23. 06:00
időjárás pünkösd hőmérséklet

Napos, száraz, nyáriasan meleg időjárás várható a pünkösdi hosszú hétvégén, a csúcshőmérséklet akár a 30 Celsius-fokot is megközelítheti. A szél többfelé lesz élénk, olykor erős.

Időjárás: Mutatjuk a szombati hőmérsékletet. Fotó: Köpönyeg
Időjárás: Mutatjuk a szombati hőmérsékletet. Fotó: Köpönyeg

Kellemes nyári időjárás Pünkösdkor

Szombaton napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északkeleti, északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Pünkösdvasárnap napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.

Pünkösdhétfőn napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de csapadék nem valószínű. Az északi szél továbbra is nagyobb területen lehet élénk, néhol erős. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 18 fok között alakul, de néhány helyszínen pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 25 és 31 fok között valószínű - olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése az MTI alapján.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu