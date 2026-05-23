Nyári meleget hoz a pünkösdi hosszú hétvége

Napos, száraz, nyáriasan meleg időjárás várható a pünkösdi hosszú hétvégén, a csúcshőmérséklet akár a 30 Celsius-fokot is megközelítheti. A szél többfelé lesz élénk, olykor erős.

Kellemes nyári időjárás Pünkösdkor

Szombaton napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északkeleti, északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Pünkösdvasárnap napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.

Pünkösdhétfőn napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de csapadék nem valószínű. Az északi szél továbbra is nagyobb területen lehet élénk, néhol erős. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 18 fok között alakul, de néhány helyszínen pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 25 és 31 fok között valószínű - olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése az MTI alapján.