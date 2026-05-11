Igazi időjárási hullámvasút csap le az országra: jönnek a zivatarok, a jégeső és a lehűlés!
Viharosan kezdődik a hét, erős szél, zivatar és még jégeső is meglepheti az embereket.
Sokkoló fordulatot vesz az időjárás: hétfőn viharos szél, záporok és akár jégeső is lecsaphat az országra.
Teljesen megbolondul az időjárás
Hétfőn még kellemes, napos idővel indul a reggel, többfelé hosszabb napsütéses időszakokra készülhetünk. Délutánra azonban délnyugat felől gyorsan megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A viharokat helyenként felhőszakadás és jégeső is kísérheti. A szél is egyre erősebbé válik, a délnyugati légmozgást később északnyugati szél váltja fel, amely több térségben megerősödhet. Zivatarok környezetében akár viharos széllökésekre is számítani lehet. A hőmérséklet délután 20 és 28 fok között alakul. A HungaroMet Nonprofit Zrt. ráadásul az ország teljes területére citromsárga riasztást adott ki, a zivatarokra figyelmeztetve: az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.
Kedden délelőtt és kora délután sokfelé várható eső, zápor, néhol tartósabb csapadék is kialakulhat. A felhőzet csak a délutáni órákban kezdhet felszakadozni nyugat felől. Az északnyugati szél sokfelé élénk, időnként kifejezetten erős, viharos lehet. A hőmérséklet is visszaesik, napközben már csak 15 és 24 fok közötti maximumokra készülhetünk.
Szerdán többnyire napos, kellemes idő ígérkezik. Délután ugyan megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy futó zápor. A szél fokozatosan veszít erejéből, ugyanakkor a lehűlés tovább folytatódik. A nappali felmelegedés mérséklődik, 15-24 fok közötti maximumokkal.
Csütörtökön napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de estig még nem valószínű csapadék. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre