Igazi időjárási hullámvasút csap le az országra: jönnek a zivatarok, a jégeső és a lehűlés!

Sokkoló fordulatot vesz az időjárás: hétfőn viharos szél, záporok és akár jégeső is lecsaphat az országra.

Teljesen megbolondul az időjárás

Hétfőn még kellemes, napos idővel indul a reggel, többfelé hosszabb napsütéses időszakokra készülhetünk. Délutánra azonban délnyugat felől gyorsan megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A viharokat helyenként felhőszakadás és jégeső is kísérheti. A szél is egyre erősebbé válik, a délnyugati légmozgást később északnyugati szél váltja fel, amely több térségben megerősödhet. Zivatarok környezetében akár viharos széllökésekre is számítani lehet. A hőmérséklet délután 20 és 28 fok között alakul. A HungaroMet Nonprofit Zrt. ráadásul az ország teljes területére citromsárga riasztást adott ki, a zivatarokra figyelmeztetve: az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Kedden délelőtt és kora délután sokfelé várható eső, zápor, néhol tartósabb csapadék is kialakulhat. A felhőzet csak a délutáni órákban kezdhet felszakadozni nyugat felől. Az északnyugati szél sokfelé élénk, időnként kifejezetten erős, viharos lehet. A hőmérséklet is visszaesik, napközben már csak 15 és 24 fok közötti maximumokra készülhetünk.

Szerdán többnyire napos, kellemes idő ígérkezik. Délután ugyan megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy futó zápor. A szél fokozatosan veszít erejéből, ugyanakkor a lehűlés tovább folytatódik. A nappali felmelegedés mérséklődik, 15-24 fok közötti maximumokkal.

Csütörtökön napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de estig még nem valószínű csapadék. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu.