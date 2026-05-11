RETRO RÁDIÓ

Igazi időjárási hullámvasút csap le az országra: jönnek a zivatarok, a jégeső és a lehűlés!

Viharosan kezdődik a hét, erős szél, zivatar és még jégeső is meglepheti az embereket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 06:00
időjárás időjárás-előrejelzés viharos szél zivatar

Sokkoló fordulatot vesz az időjárás: hétfőn viharos szél, záporok és akár jégeső is lecsaphat az országra.

Teljesen megbolondul az időjárás
Az időjárás rövid időre viharos fordulatot vesz  /  Fotó: pexels (illusztráció)

Teljesen megbolondul az időjárás

Hétfőn még kellemes, napos idővel indul a reggel, többfelé hosszabb napsütéses időszakokra készülhetünk. Délutánra azonban délnyugat felől gyorsan megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A viharokat helyenként felhőszakadás és jégeső is kísérheti. A szél is egyre erősebbé válik, a délnyugati légmozgást később északnyugati szél váltja fel, amely több térségben megerősödhet. Zivatarok környezetében akár viharos széllökésekre is számítani lehet. A hőmérséklet délután 20 és 28 fok között alakul. A HungaroMet Nonprofit Zrt. ráadásul az ország teljes területére citromsárga riasztást adott ki, a zivatarokra figyelmeztetve: az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A teljes országra citromsárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Kedden délelőtt és kora délután sokfelé várható eső, zápor, néhol tartósabb csapadék is kialakulhat. A felhőzet csak a délutáni órákban kezdhet felszakadozni nyugat felől. Az északnyugati szél sokfelé élénk, időnként kifejezetten erős, viharos lehet. A hőmérséklet is visszaesik, napközben már csak 15 és 24 fok közötti maximumokra készülhetünk.

Szerdán többnyire napos, kellemes idő ígérkezik. Délután ugyan megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy futó zápor. A szél fokozatosan veszít erejéből, ugyanakkor a lehűlés tovább folytatódik.  A nappali felmelegedés mérséklődik, 15-24 fok közötti maximumokkal.

Csütörtökön napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de estig még nem valószínű csapadék. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a köpönyeg.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu