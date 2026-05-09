Kellemes, verőfényes napsütéssel indul a hétvége

A hétvégi időjárás kedvező lesz a kellemes sétáknak és a napozásnak is. Délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másutt napos idő várható gomolyfelhő-képződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható, írja a met.hu.

Napsütéssel és kellemes széllel ígérkezik a hétvégi időjárás

Fotó: Pexels (illusztráció!)

Verőfényes napsütés és közel 30 fok - Így alakul a hétvégi időjárás

Szombat

Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol-és gomolyfelhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül, áll a koponyeg előrejelzésében.

Vasárnap

A ragyogó napsütés mellett délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak estétől érkezik. 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. A délkeleti szél megélénkül.