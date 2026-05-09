RETRO RÁDIÓ

Kellemes, verőfényes napsütéssel indul a hétvége

Nem lehetne tökéletesebb! Itt az idő kimenni a szabadba! Tökéletes időjárás várható.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 06:00
időjárási helyzet időjárásjelentés időjárásváltozás

A hétvégi időjárás kedvező lesz a kellemes sétáknak és a napozásnak is. Délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másutt napos idő várható gomolyfelhő-képződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon, kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható, írja a met.hu.

Napsütéssel és kellemes széllel ígérkezik a hétvégi időjárás
Fotó: Pexels (illusztráció!)

Verőfényes napsütés és közel 30 fok - Így alakul a hétvégi időjárás

Szombat

Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol-és gomolyfelhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül, áll a koponyeg előrejelzésében.

Vasárnap

A ragyogó napsütés mellett délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak estétől érkezik. 24 és 29 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. A délkeleti szél megélénkül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
