Hatalmas áttörés: Több mint 4000 éves, arannyal borított múmiát találtak

Az egyiptomi régészek jelentős leletre bukkantak az ősi szakkarai nekropoliszban, Kairó közelében, ahol egy kivételesen jó állapotban fennmaradt, több mint 4000 éves múmiára találtak, amit aranyrétegek fednek. A szenzációs, arannyal borított múmia mellett a kutatók két sírt is feltártak. Az egyik az V. dinasztia idején élt papé, akit Khnumdzsedefnek hívtak, a másik pedig egy Meri nevű udvari tisztviselőé volt, aki a „titkok őrzője” címet viselte.

A több mint 4000 éves múmia mai napig hatalmas szenzációnak számít

Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Az arannyal borított múmia hatalmas figyelmet generált

A felfedezés óhatatlanul összehasonlításra késztet Tutanhamonnal, a fáraóval, akinek érintetlen sírját 1922-ben fedezték fel a Királyok Völgyében. Az ő sírkamrája tele volt arany halotti maszkokkal, ékszerekkel és kincsekkel. Ezáltal a történelem egyik legjelentősebb régészeti lelete lett, és mércét állított arra, mit tartalmazhat egy királyi egyiptomi temetkezés.

Bár a szakkarai lelet más korszakból és környezetből származik, az arannyal borított maradványok jelenléte jól mutatja, hogy a gazdagság és a rituálék központi szerepet játszottak az elit temetkezésekben az ókori egyiptomi civilizációban. A leletek a Gisr al-Mudir nevű területen kerültek elő, amely a nagyobb szakkarai komplexum része, és az ősi Memphisz nekropoliszához tartozik.

A térség Egyiptom leghíresebb piramismezőinek is otthont ad, és régóta a régészeti kutatások egyik központja.

A legújabb, 2023-ban bejelentett felfedezés tovább gyarapítja az utóbbi évek jelentős egyiptomi leleteinek sorát, és erősíti az ország törekvéseit, hogy feltárja és bemutassa fáraókori örökségét - írja az Express.