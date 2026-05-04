Hatalmas áttörés: Több mint 4000 éves, arannyal borított múmiát találtak

A feltárás során szobrokat, amuletteket és más temetkezési tárgyakat is találtak, amelyek épségben megőrződtek a helyszínen.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.04. 18:30
Az egyiptomi régészek jelentős leletre bukkantak az ősi szakkarai nekropoliszban, Kairó közelében, ahol egy kivételesen jó állapotban fennmaradt, több mint 4000 éves múmiára találtak, amit aranyrétegek fednek. A szenzációs, arannyal borított múmia mellett a kutatók két sírt is feltártak. Az egyik az V. dinasztia idején élt papé, akit Khnumdzsedefnek hívtak, a másik pedig egy Meri nevű udvari tisztviselőé volt, aki a „titkok őrzője” címet viselte. 

A több mint 4000 éves múmia mai napig hatalmas szenzációnak számít 
Az arannyal borított múmia hatalmas figyelmet generált

A felfedezés óhatatlanul összehasonlításra késztet Tutanhamonnal, a fáraóval, akinek érintetlen sírját 1922-ben fedezték fel a Királyok Völgyében. Az ő sírkamrája tele volt arany halotti maszkokkal, ékszerekkel és kincsekkel. Ezáltal a történelem egyik legjelentősebb régészeti lelete lett, és mércét állított arra, mit tartalmazhat egy királyi egyiptomi temetkezés.

Bár a szakkarai lelet más korszakból és környezetből származik, az arannyal borított maradványok jelenléte jól mutatja, hogy a gazdagság és a rituálék központi szerepet játszottak az elit temetkezésekben az ókori egyiptomi civilizációban. A leletek a Gisr al-Mudir nevű területen kerültek elő, amely a nagyobb szakkarai komplexum része, és az ősi Memphisz nekropoliszához tartozik.

A térség Egyiptom leghíresebb piramismezőinek is otthont ad, és régóta a régészeti kutatások egyik központja.

A legújabb, 2023-ban bejelentett felfedezés tovább gyarapítja az utóbbi évek jelentős egyiptomi leleteinek sorát, és erősíti az ország törekvéseit, hogy feltárja és bemutassa fáraókori örökségét - írja az Express.

 

