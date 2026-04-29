Belátta a főváros? Esténként nyitják csak meg a pesti rakpartot a gyalogosoknak, nappal maradnak az autók

Május 1-jével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt – jelentette be kedden a Főpolgármesteri Hivatal. A hétvégéken és ünnepnapokon teljesen autómentes lesz a rakpart, de hétköznapokon csak este 17 óra után adják át a területet a sétálóknak. A döntés sokak szerint annak beismerése, hogy a korábbi egész napos lezárás inkább dugókat okozott, mint valódi közösségi életet.

A rakpartot napközben továbbra is használhatják az autósok / Fotó: Metropol

A főváros szerint ez a kompromisszum a korábbi évek tapasztalataira épül, és célja, hogy a rakpart különböző használóinak – köztük az autósoknak is – megfelelő megoldást kínáljon.

A Metropol tavaly többször is beszámolt arról, hogy a teljes nyári lezárás komoly problémákat okozott Budapest közlekedésében. A pesti alsó rakpart lezárása miatt rendszeresek voltak a dugók, a belvárosi forgalom pedig gyakran teljesen megbénult. A kritikák szerint a lezárt rakpartot ráadásul nappal alig használták az emberek: a nyári hőségben kevesen akartak a felforrósodott betonon sétálni, a legtöbben inkább csak az esti órákban jelentek meg.

Éppen ezért a BP Műhely szakemberei már tavaly azt javasolták, hogy ne egész napra, hanem csak az esti időszakra zárják le a rakpartot. Most gyakorlatilag ez valósul meg: a főváros is belátta, hogy nappal nincs értelme teljesen kizárni az autós forgalmat.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) tavaly online konzultációt indított a pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszának végleges lezárásáról. A több mint 11 ezer válaszadó 64 százaléka ellenezte a tervet.

A megkérdezettek 69 százaléka úgy vélte, a lezárás tovább rontaná a fővárosi autós közlekedési helyzetet, míg 61 százalék szerint a helyi vállalkozások és a budapesti gazdaság is jelentős hátrányokat szenvedne el.

A BKIK ezért szakmai egyeztetést kezdeményezett a fővárossal, és arra kérte a döntéshozókat, hogy a rakpart fejlesztése során vegyék figyelembe a Budapesten működő vállalkozások szempontjait is.

A budapesti úthálózat túlterheltsége régóta ismert probléma, de a tavalyi nyári helyzet még ehhez képest is komoly fennakadásokat okozott. Egy-egy baleset, újabb lezárás vagy buszmegállás is láncreakcióként bénította meg a várost.