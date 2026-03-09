Újabb lezárás, újabb káosz? Márciustól ismét elzárják a pesti alsó rakpartot az autósok elől
Márciustól ismét lezárják hétvégente a pesti alsó rakpartot az autósok elől, sőt, idén még tovább is szigorítanak: jön az esti sorompós rendszer és a hosszabb zárva tartás. Miközben a város már néha most is fuldoklik a dugóktól, a főváros vezetése újabb terhet rak a budapestiek vállára azzal, hogy elérhetetlenné teszik a rakpartot.
Márciustól ismét lezárják a Pesti alsó rakpart teljes szakaszát az autósforgalom elől. A döntés értelmében októberig minden hétvégén és ünnepnapon a gyalogosok, kerékpárosok és egyéb eszközzel közlekedők vehetik birtokba a Duna-parti útszakaszt, csak az autósok nem. Sőt, az idei évben tovább is mennek: májustól szeptemberig egy új, sorompós rendszerrel azt is tesztelik, hogy esténként – várhatóan már 18 órától – egyáltalán ne hajthassanak be autók.
A bejelentést egy civil szervezet tette közzé, amely évek óta szorgalmazza a rakpart „visszaadását” a városlakóknak. Az idei újdonság azonban nemcsak a hosszabb lezárási időszak, hanem a terület bővítése is: a tervek szerint az Antall József rakpart egy szakaszát is bevonják a programba.
Sorompók, lezárás – meddig tart ez még?
A főváros tehát nemhogy visszavett volna a korábbi korlátozásokból, hanem tovább szigorít. A májustól szeptemberig tartó öt hónapos tesztidőszak alatt esténként már nem lehet majd autóval lehajtani a rakpartra. A civil szervezet célja, hogy "élhetőbb, zöldebb legyen a rakpart", egyfajta közösségi tér, kevesebb autóval. A kérdés azonban az, hogy mindezt milyen áron? Hiszen a városban közlekedők már most is fuldokolnak a dugókban: a fővárosi közlekedés rendkívül túlterhelt, különösen észak–déli irányban, és az ilyen lezárások már az elmúlt években sem arattak osztatlan sikert. A rakpart lezárása pedig sokak szerint mindig csak tovább súlyosbítja ezt a helyzetet.
Mindez a környezetvédelmi okból sem előnyös, hiszen így, ahogy a korábbi években is, még nagyobb dugók alakulhatnak ki, még többet állnak egy helyben, vagy araszolnak az autósok.
Egy Reddit-felhasználó így fakadt ki a lezárás kapcsán:
Így is elég sz*pás észak és dél között menni autóval, amikor meg le van zárva, akkor még inkább az. Ha át kell menni rajta, akkor át kell menni rajta. Mit csináljak, kerüljem meg, ami többszörös távolság és szintén dugóval teli?
Majd az őt ért kritikákra reagálva hozzátette: „Kerüljem meg a belvárost, tehát tegyem azt, amit muszáj olyankor, amikor a rakpart le van zárva, és amint mondtam, katasztrofális. Vagy használjak tömegközlekedést, amin a jelenlegi állapotában is jellemzően tömegnyomor van?”
Egy másik hozzászóló szerint:
Most is katasztrofális közlekedni mind a két oldalon
A budapestiek felháborodása tehát kézzelfogható. Nem véletlenül.
A „sétány”, ahol senki sem sétál?
A főváros vezetése korábban azzal indokolta a lezárásokat, hogy a budapestiek igénylik a Duna-parti sétateret. A tavalyi tapasztalatok azonban mást mutattak:
A 35–40 fokos nyári hőségben a betonrakparton napközben alig lehetett embert látni. Árnyék nincs, pad alig, ivókút, párakapu szinte sehol. Őszintén: ki akar a tűző napon, a forró aszfalton piknikezni?
– nyilatkozta nekünk korábban Király Nóra, a Ficsak alapítója, a Fidesz–KDNP 2026-os országgyűlési képviselőjelöltje.
És miközben a rakpart üresen kongott, a város más pontjain gigadugók alakultak ki. Ilyenkor az autósok kerülőutakra kényszerülnek, a menetidő jelentősen megnő, és a torlódások miatt a levegő minősége is romlik. Ezek a dugók ráadásul a tömegközlekedést sem kímélik: buszok araszolnak, villamosok, trolik akadnak el a feltorlódott járművek miatt.
Ráadásul a fővárosban nyáron sem áll le az élet. Az emberek ugyanúgy járnak dolgozni, a gyerekeket viszik táborokba, bevásárolnak, ügyet intéznek. A lezárások így nem csupán „némi kényelmetlenséget” jelentenek, hanem sokak mindennapjait nehezítik meg, akár jelentősen.
Újabb elhibázott döntés a rakpart lezárása?
A főváros vezetése láthatóan kitart a rakpart autómentesítésének bővítése mellett. A kérdés az: meddig terhelhető még Budapest közlekedése? Az eddigi tapasztalatok alapján a lezárások nem hozták el a várt sikert, viszont komoly terhet raktak az autósokra és a város egészére. Most pedig – ahelyett, hogy felülvizsgálnák a döntést – még tovább szigorítanak. Úgy tűnik, idén is a budapesti autósok fizetik meg az árát egy olyan kísérletnek, amelynek valódi hasznát sokan továbbra sem látják.
