Újabb lezárás, újabb káosz? Márciustól ismét elzárják a pesti alsó rakpartot az autósok elől

Márciustól ismét lezárják a Pesti alsó rakpart teljes szakaszát az autósforgalom elől. A döntés értelmében októberig minden hétvégén és ünnepnapon a gyalogosok, kerékpárosok és egyéb eszközzel közlekedők vehetik birtokba a Duna-parti útszakaszt, csak az autósok nem. Sőt, az idei évben tovább is mennek: májustól szeptemberig egy új, sorompós rendszerrel azt is tesztelik, hogy esténként – várhatóan már 18 órától – egyáltalán ne hajthassanak be autók.

Ráadásul amikor nem használják, akkor borzalmas állapotban van a rakpart Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

A bejelentést egy civil szervezet tette közzé, amely évek óta szorgalmazza a rakpart „visszaadását” a városlakóknak. Az idei újdonság azonban nemcsak a hosszabb lezárási időszak, hanem a terület bővítése is: a tervek szerint az Antall József rakpart egy szakaszát is bevonják a programba.

Sorompók, lezárás – meddig tart ez még?

A főváros tehát nemhogy visszavett volna a korábbi korlátozásokból, hanem tovább szigorít. A májustól szeptemberig tartó öt hónapos tesztidőszak alatt esténként már nem lehet majd autóval lehajtani a rakpartra. A civil szervezet célja, hogy "élhetőbb, zöldebb legyen a rakpart", egyfajta közösségi tér, kevesebb autóval. A kérdés azonban az, hogy mindezt milyen áron? Hiszen a városban közlekedők már most is fuldokolnak a dugókban: a fővárosi közlekedés rendkívül túlterhelt, különösen észak–déli irányban, és az ilyen lezárások már az elmúlt években sem arattak osztatlan sikert. A rakpart lezárása pedig sokak szerint mindig csak tovább súlyosbítja ezt a helyzetet.

Mindez a környezetvédelmi okból sem előnyös, hiszen így, ahogy a korábbi években is, még nagyobb dugók alakulhatnak ki, még többet állnak egy helyben, vagy araszolnak az autósok.

Egy Reddit-felhasználó így fakadt ki a lezárás kapcsán:

Így is elég sz*pás észak és dél között menni autóval, amikor meg le van zárva, akkor még inkább az. Ha át kell menni rajta, akkor át kell menni rajta. Mit csináljak, kerüljem meg, ami többszörös távolság és szintén dugóval teli?

Majd az őt ért kritikákra reagálva hozzátette: „Kerüljem meg a belvárost, tehát tegyem azt, amit muszáj olyankor, amikor a rakpart le van zárva, és amint mondtam, katasztrofális. Vagy használjak tömegközlekedést, amin a jelenlegi állapotában is jellemzően tömegnyomor van?”