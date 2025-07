Karácsony szerint arra vágynak a budapestiek, hogy a tűző napsütésben a rakparton piknikezgessenek

Petíciót indított a Lánchíd és a rakpart megnyitásáért a Fiatal Családosok Klubja, vagyis a FICSAK. A petícióval nyomást szeretnének gyakorolni Karácsony Gergelyre, aki egy újabb elhibázott döntést hozott: úgy gondolta jó ötlet a nyári kánikulában a forgalom elől elzárni a pesti alsó rakpartot, teljesen megbénítva ezzel a fővárost. Hányadik hibát követi már el, és meddig tart még ez az eszetlen ámokfutás?

Szenvednek a budapesti autósok a reggeli gigadugókban. Karácsony folyamatosan elhibázott döntéseket hoz, most épp a pesti alsó rakpartot zárta el a forgalom alól. (illusztráció)

Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Két héttel ezelőtt vége lett az iskolának és elindult a várva várt nyári szünet. A fővárosiak úgy gondolták, hogy végre egy kicsit felszabadul Budapest közlekedése, főleg, hogy a hétköznapokon, iskolaidőben lehetetlen közlekedni a városban. Csakhogy ekkor közbelépett a főpolgármester és meghúzta a váratlant. A 4-es 6-os villamos helyett egy szakaszon pótlóbuszok közlekednek, a Szabadság-híd részlegesen le van zárva, az Árpád-hídnál munkálatok zajlanak, a Lánchíd továbbra is el van zárva a forgalomtól, de a főpolgármester úgy döntött ez még mind nem elég: csináljunk a pesti alsó rakpartból sétáló utcát!

Karácsony Gergely az elmúlt években semmit nem tett azért, hogy a dugók enyhüljenek, de nyáron azért még lehetett közlekedni. Hatalmas megdöbbenés érte a családokat és rengeteg megkeresést is kaptunk arra vonatkozóan, hogy gyakorlatilag még rosszabb a közlekedés, mint iskolaidőben volt

– nyilatkozta a Metropolnak Király Nóra a FICSAK alapítója.

A pesti alsó rakpart a gyalogosoké. De akkor hol vannak?

Kis kutakodás után aztán világossá is vált, hogy mi az oka az elmúlt napok hatalmas dugóinak.

Karácsony Gergely úgy gondolta, hogy a nyári szünidőre, a 35-40 fokos hőségben lezárja a rakpartot. Mégpedig azért, hogy a családok ott sétálgatni, illetve piknikezni tudjanak.

Csakhogy a valóságban senki nem sétálgat a tűző napon, a teljesen funkció nélküli rakparton – számol be róla a Magyar Nemzet is. A rakpart napközben teljesen kihasználatlan. Esténként és hétvégente látni egy-két andalgó párt, vagy arra járó biciklist, de napközben konkrétan egy lelket sem látni arra. Miért is menne bárki is nyáron, nap közben egy olyan helyre, ahol se árnyék, se pad, se ivókutak, se párakapu.

Hatalmas a felháborodás Budapesten ezzel kapcsolatosan, és mindenképpen tenni szeretnénk annak érdekében, hogy ezt a döntését Karácsony Gergely megváltoztassa. A célunk az az, hogy olyan nyomást tudjunk gyakorolni a főpolgármesterre, hogy mihamarabb visszavonja ezt a döntését.

Érthető a felháborodás, hiszen nyáron ugyanúgy járnak az emberek munkába, a gyerekeket ugyanúgy viszik táborokba, ugyanúgy mennek bevásárolni, és a többi. Egy szóval nem áll meg az élet – bár Karácsony döntése miatt ellehetetlenül.