Elbukhatják a nyugdíjasok a jogsijukat? A szakértő válaszol

Sokan úgy vélik, hogy kellene egy felső életkor a vezetési engedélyhez.
Egy közlekedési szakértő szerint el kellene gondolkodni egy új, „maximális vezetési életkor” bevezetésén, amely után a sofőröknek le kellene tenniük a jogosítványukat.
John Kushnick, a National Accident Helpline jogi igazgatója úgy véli, a vezetési korhatárt valahol a nyolcvanas évek környékén kellene meghúzni, tekintettel arra, hogy ebben az életkorban gyors egészségromlás következhet be. John így fogalmazott: „A vezetésre való alkalmasságot a rendszeres egészségügyi vizsgálatok részévé kellene tenni, és a mindennapi kultúránkba is be kellene építeni. Az egészségügyi változásokat sokkal korábban kellene jelenteni. Emellett be kellene vezetni egy maximális vezetési kort is, valószínűleg valahol a nyolcvanas években, a gyors egészségromlás kockázata miatt.” - írja az Express cikke.
Korábban egy felmérés is rávilágított a kérdés társadalmi megosztottságára. A Carmoola közlekedési szakértői által végzett kutatás szerint a britek harmada támogatná a maximális vezetési korhatár bevezetését. A tavaly ősszel, 2000 sofőr részvételével készült felmérésből kiderült, hogy
36% szerint kellene felső korhatár a vezetői engedélyhez. A részletes adatok szerint 11% a 70 éves korhatár mellett voksolt, míg 8% ennél is alacsonyabban, 60 éves korra tenné a határt. Meglepő módon a megkérdezettek 5%-a szerint a vezetés felső korhatárát már 50 éves korban meg kellene húzni.
Korábbi statisztikák szerint azonban még idősebb korban is milliók vezetnek az utakon. A Compare the Market közlekedési tájékoztató portál pedig kiemelte: „Jelenleg nincs felső korhatár a vezetéshez az Egyesült Királyságban. Akár a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes éveiben, sőt azon túl is lehet vezetni, amennyiben az illetőnek nincs olyan egészségügyi állapota, amely befolyásolja a biztonságos vezetést, és nem áll eltiltás alatt.”
