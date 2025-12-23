Az orvosok a magasságára fogták a tüneteket, rákban szenvedett a fiatal nő
Az orvosok sokáig nem vették komolyan a nő tüneteit.
Egy fiatal nő majdnem életét vesztette, miután az orvosok nem vették komolyan a tüneteit és a fájdalmát. A nő téves diagnózist kapott, miközben borzalmas negyedik stádiumú rákos betegségben szenvedett.
Nem ismerték fel a negyedik stádiumú rák jeleit
A pennsylvaniai Northamptonból származó Brooke Bailey elmondta, hogy az orvosai tévesen íngyulladást diagnosztizáltak nála, és fizioterápiát javasoltak neki, miközben a helyzet valójában sokkal súlyosabb volt.
A 23 éves nő 2025 márciusában kezdett dolgozni egy műkörömszalonban, de hamarosan fájdalom jelentkezett a bal csípőjében. Az orvosok ezután íngyulladást diagnosztizáltak nála, miután a fájdalom fokozódott, de Brooke úgy érezte, ennél többről van szó.
Brooke több orvost is felkeresett, végül a fájdalom annyira erősödött, hogy nem tudta elvégezni a fizioterápiát, ezért az orvos MRI-vizsgálatra küldte. A vizsgálatok után kiderült, hogy a nőnek valójában két daganata van, egy a combcsontjában, egy pedig az ágyékában. Negyedik stádiumú Ewing-szarkómát diagnosztizáltak nála, ami egyfajta lágyszövetrák.
A diagnózis sokként érte, mivel az orvosok kezdetben azt mondták neki, hogy azért tapasztalhatja ezeket a problémákat, mert magas, és egész nap egy műkörömszalonban ül.
Az orvosok megemlítették, hogy ez a munkám miatt lehet. Azt mondták, hogy: fiatal vagy és magas, talán a munkád okozza.
A nőnek kemoterápián kell részt vennie. Most Brooke mindenkit bátorít, hogy kérjenek másodvéleményt is, ha úgy érzik, hogy panaszaikat félrediagnosztizálják.
A nő hat kemoterápiás kúrán fog átesni, az új évben pedig megvizsgálják, hogy szükség van-e műtétre a daganatok eltávolításához – írja az Unilad.
