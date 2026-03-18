Ivancsics Ilona fáradhatatlan: meghökkentő új hobbiba kezdett a Szomszédok sztárja
Természet, kert és vályogház. Ivancsics Ilona imád a természetben lenni, a nyugdíjas tempó pedig szóba sem kerülhet.
Ivancsics Ilona a hatodik ikszen túl sem pihen, ráadásul egy különleges hobbinak hódol: vályogházat újít fel! A Jászai Mari-díjas színésznőből – férje szerint – hiányzik a fék…
Ivancsics Ilona meglepő szenvedélynek hódol
A Szomszédok Vágási Juditja aktívan színészkedik, egy-egy fárasztó nap után pedig még van energiája a kertbe is kimenni tevékenykedni…
„Ez engem feltölt. Akármilyen fáradt vagyok, ha egész estig dolgozok, akkor is, ha kimegyek a kertbe, feltölt energiával a természet. Megyek, mint az őrült. A férjem azt szokta mondani: valami kis fék kéne belém. De nem tudok leállni” – ismerte el nevetve a Duna Családi kör című műsorában, ahol különleges tervéről is lerántotta a leplet.
„Ha nem lenne elég dolgunk: régóta vágytam egy vidéki parasztházra! Elvégeztem annak idején egy vályogház-workshop-ot. Pedig akkor még nem volt tervben konkrétan egy ilyen ház. De a férjem, Miki is nagyon szereti ezt a fajta építészetet. Szóval vásároltunk egy vályog parasztházat, amit felújítunk: lesz profi segítségünk, de szinte mindent mi fogunk csinálni. Azt gondolom, az utókornak is jobb, ha ezeket megőrizzük és nem leromboljuk” – vélte a Somogy vármegyei kunyhóról.
Vályogházba költözik Ivancsics Ilona?
„Van cserépkályha, télen már befűtöttünk! Nincs egyébként rossz állapotban, de le kell verni a falat, tetőt ki kell javítani, ablakot cserélni… Nem fogunk most életszerűen odaköltözni, de nyáron biztosan sokat leszünk ott!” – mosolygott az aktív, sokoldalú színésznő a Duna műsorában: a csatornánál pedig idősekre specializált tévétornán is rendszeresen részt vesz. Mint mondja, a mozgás a mindennapjai része, otthonában napi egy órát tölt az ellipszis gépen és tízperces has- és karizom gyakorlatokat is végez, ennek pedig meg is van az eredménye, nemrég több mint tíz kilót adott le többek között a mozgásnak köszönhetően.
