Ivancsics Ilona fáradhatatlan: meghökkentő új hobbiba kezdett a Szomszédok sztárja

Természet, kert és vályogház. Ivancsics Ilona imád a természetben lenni, a nyugdíjas tempó pedig szóba sem kerülhet.

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2026.03.18. 15:45
Ivancsics Ilona a hatodik ikszen túl sem pihen, ráadásul egy különleges hobbinak hódol: vályogházat újít fel! A Jászai Mari-díjas színésznőből – férje szerint – hiányzik a fék…

Ivancsics Ilona férje szerint képtelen lassítani (Fotó: MTVA)

Ivancsics Ilona meglepő szenvedélynek hódol

A Szomszédok Vágási Juditja aktívan színészkedik, egy-egy fárasztó nap után pedig még van energiája a kertbe is kimenni tevékenykedni…

Ez engem feltölt. Akármilyen fáradt vagyok, ha egész estig dolgozok, akkor is, ha kimegyek a kertbe, feltölt energiával a természet. Megyek, mint az őrült. A férjem azt szokta mondani: valami kis fék kéne belém. De nem tudok leállni– ismerte el nevetve a Duna Családi kör című műsorában, ahol különleges tervéről is lerántotta a leplet.

Ha nem lenne elég dolgunk: régóta vágytam egy vidéki parasztházra! Elvégeztem annak idején egy vályogház-workshop-ot. Pedig akkor még nem volt tervben konkrétan egy ilyen ház. De a férjem, Miki is nagyon szereti ezt a fajta építészetet. Szóval vásároltunk egy vályog parasztházat, amit felújítunk: lesz profi segítségünk, de szinte mindent mi fogunk csinálni. Azt gondolom, az utókornak is jobb, ha ezeket megőrizzük és nem leromboljuk– vélte a Somogy vármegyei kunyhóról.

Ivancsics Ilonát feltölti a természet közelsége (Fotó: Szabolcs László)

Vályogházba költözik Ivancsics Ilona?

„Van cserépkályha, télen már befűtöttünk! Nincs egyébként rossz állapotban, de le kell verni a falat, tetőt ki kell javítani, ablakot cserélni… Nem fogunk most életszerűen odaköltözni, de nyáron biztosan sokat leszünk ott!” – mosolygott az aktív, sokoldalú színésznő a Duna műsorában: a csatornánál pedig idősekre specializált tévétornán is rendszeresen részt vesz. Mint mondja, a mozgás a mindennapjai része, otthonában napi egy órát tölt az ellipszis gépen és tízperces has- és karizom gyakorlatokat is végez, ennek pedig meg is van az eredménye, nemrég több mint tíz kilót adott le többek között a mozgásnak köszönhetően.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
