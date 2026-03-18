Újabb magyar katonát temettek el Kárpátalján - Kádas Károly gyanús körülmények között hunyt el

Újabb kárpátaljai magyar katona temetésére került sor szerdán: ezúttal az Ung-vidéki Szalókán búcsúztatták Kádas Károlyt. A férfi egy héttel ezelőtt vesztette életét a kelet-ukrajnai Szumi megyében, gyanús körülmények között.

Kádas Károlyt a kényszersorozók vitték be Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Kádas Károlyt tavaly decemberben erőszakkal sorozták be az ukránok, az otthona közelében levő bolt elől rángatták be az ukránok. Az élettársa és idős szülei napokig semmit nem tudtak Kádas Károly hollétéről. A rokonok végső elkeseredésükben a település elöljárójához fordultak segítségért. Három napig várakoztatták őket, amíg tájékoztatást kaptak: szerettüket egy Lemberg melletti kiképzőbázisra szállították.

Mint utóbb kiderült, az Ungvár környékén begyűjtött férfiakat másnap ide vitték orvosi felülvizsgálatra. A magyar férfi közel egy hónapot töltött Lemberg megyében, ezt követően Zsitomirban folytatódott a kiképzése.

Halálának gyanús körülményeiről az Ellenpont számolt be.

Az ukrán verzió szerint öngyilkosságot követett el, méghozzá úgy, hogy lelőtte magát, de a magyarázat meglehetősen furcsa, sőt, nyugodtan mondhatjuk, nehezen hihető. A hivatalos dokumentum szerint ugyanis Kádas több lövéssel(!)végzett saját magával, ráadásul furcsa módon a fegyver sem sikerült azonosítani. Tehát az ukránok szerint többször lelőtte magát, majd a fegyvert is eltüntette. Arról nem is beszélve, hogy a férfi ismerősei szerint a halála előtti este a jövőjét tervezgette. Vagyis semmi jele nem volt annak, hogy véget akarna vetni az életének. Az Ellenpont helyi forrásai szerint a család arra gyanakszik, hogy rokonukat megölhették az ukrán hadseregben, még mielőtt kiküldték volna a frontra. Nem ez az első eset, amikor gyanús körülmények között hal meg egy kényszersorozott kárpátaljai magyar férfi Ukrajnában, a beregszászi Sebestyén Józsefet sorozótisztek verték agyon.

Szándékos önkárosítás, közelebbről meg nem határozott lőfegyverből leadott lövéssel, amely több testtájékot érintő sérülést okozott - ez olvasható a pár nappal ezelőtt kiadott hivatalos jegyzőkönyvben Kádas Károly, az ukrán fegyveres erők gránátvetősének a haláláról.