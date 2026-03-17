Szentkirályi Alexandra: Itt az újabb magyar áldozata az ukrán háborúnak

"Immáron ötödik éve zajlik szomszédunkban egy értelmetlen háború, ahol már több kárpátaljai honfitársunk is életét vesztette" - írta Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán, ahol bemutatta Kádas Károlyt, az ukrán háború újabb magyar áldozatát.

Kádas Károlyt decemberben vitték el szülőfalujából. Fényes nappal, az utcán rántották be és szállították át a kiképzőbázisra. Családja napokig semmilyen információt nem tudott róla, majd mielőtt a frontra vezényelték volna, még a központban elhunyt. Bár az ukránok azt állítják, saját magával végzett, minden jel ennek ellenkezőjére utal, ugyanis korábban “ismerőseinek említést tett egy szakaszvezetőről, aki nyíltan ellenséges volt vele szemben magyar származása miatt”. A gyászoló család szerint Károlyt megölhették.

A politikus kihangsúlyozta, hogy nem ez az egyetlen ilyen történet. Azonban ez egy éles emlékeztető is arra, hogy Magyarországon nem akarunk még csak ehhez hasonlót sem átélni: "Ha nemzeti kormányunk lesz, kimaradunk a háborúból és megvédjük hazánk békéjét, ezért is a Fidesz a biztos választás!"