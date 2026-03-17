Szentkirályi Alexandra: Április 12-én a Fidesz a zéró tolerancia pártja!
Felháborodott a Kutyapárt kijelentésén Szentkirályi Alexandra. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy Fidesz a zéró tolerancia pártja a dílerekkel szemben.
"A Kutyapárt listavezetője a marihuána legalizációjával szeretne pénzt szerezni az államnak." - írta Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra, aki ismét felhívta a figyelmet a drogok beláthatatlan hatásaira.
Felháborodott a Kutyapárt kijelentésén Szentkirályi Alexandra
"Most ne is nyissuk ki azt a végeláthatatlan vitát a főváros drogpárti stratégiájáról, hogy mivé lettek azok az országok és nagyvárosok, ahol a
drogok oldalára álltak. Mind ismerjük a zombikkal teli utcaképeket. De mint anya és politikus is… hogyan mondhat egy párt jelöltje olyat, ki
gondolhatja azt, hogy az emberek függőségével, lassú elbutításával és halálával szeretne pénzt szerezni?" - írta posztjában, ahol kihangsúlyozta, hogy a dílerekkel és drogokkal szemben, illetve a drogpárti politikával szemben is zéró toleranciát kell tanúsítani, amit Fidesz adhat meg.
Én anyukaként teljesen felháborodom, amikor valaki arról beszél, hogy legalizálni kellene a füvet és annak a termesztését.
- mondta videójába, ahol kihangsúlyozta, hogy a marihuána legalizálása utat nyithat a keményebb drogoknak is, amelyek súlyos károkat okozhatnak egy ember életében.
