Drogbirtoklás gyanújával indított nyomozást Magyar Péterék házibulija miatt a rendőrség

Kábítószer-birtoklás miatt nyomozást rendelt el Magyar Péterék házibulijával összefüggésben a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. A droggal kapcsolatos bűncselekmény azért merül fel, mert a másfél évvel ezelőtti, Budapesten tartott összejövetelen fehér por is volt abban a hálószobában, ahol a Tisza Párt elnöke aludt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 09:58
Módosítva: 2026.03.17. 11:04
Magyar Péter tisza párt drogbirtoklás nyomozás

Március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban – derült ki a Magyar Nemzet birtokába került hatósági határozatból.

MAgyar Péter Tisza Párt
Fotó: Mandiner

A nyomozás előzménye, hogy a közelmúltban Radnai Márk Tisza-alelnök nevével fémjelzett oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Később a házibuli több résztvevője is megszólalt és szinte Magyar minden állítását cáfolták. A Tisza Párt elnöke még a házigazdát is ismerhette, emellett rajta és Vogel Evelinen kívül még ott volt Magyar testőre, egy arab férfi és egy ukrán hölgy, aki Vogel Evelin barátnője. Az arab férfi a Blikknek és az Indexnek elmondott nyilatkozata alapján az is tudható, hogy a fehér por a nappaliból valahogy a hálószobában, az ágy melletti asztalon „kötött ki”.

Az eset kapcsán többen – köztük Tényi István – is feljelentést tettek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
