Drogbirtoklás gyanújával indított nyomozást Magyar Péterék házibulija miatt a rendőrség

Március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban – derült ki a Magyar Nemzet birtokába került hatósági határozatból.

A nyomozás előzménye, hogy a közelmúltban Radnai Márk Tisza-alelnök nevével fémjelzett oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Később a házibuli több résztvevője is megszólalt és szinte Magyar minden állítását cáfolták. A Tisza Párt elnöke még a házigazdát is ismerhette, emellett rajta és Vogel Evelinen kívül még ott volt Magyar testőre, egy arab férfi és egy ukrán hölgy, aki Vogel Evelin barátnője. Az arab férfi a Blikknek és az Indexnek elmondott nyilatkozata alapján az is tudható, hogy a fehér por a nappaliból valahogy a hálószobában, az ágy melletti asztalon „kötött ki”.

Az eset kapcsán többen – köztük Tényi István – is feljelentést tettek.