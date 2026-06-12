Megmutatta szexi intim tetoválását Széphalmi Juliska

A gyönyörű táncosnak több, mély személyes jelentéssel bíró tetoválás díszíti a testét, amelyek életének legfontosabb mérföldköveit, nehézségeit és az azokból való felépülést szimbolizálják. Széphalmi Juliska most egy Japánhoz köthető szimbólumot varratott magára, ami a Tokyo Marathon 2026 emlékére készült.

Évekig Sánta László volt Széphalmi Juliska férje, hozzá is kötődik egy tetoválása (Fotó: MW)

Széphalmi Juliska imádja tetoválásait, jelentésük is van

A Madách Színház táncosnője – akinek nemrég egymás után kétszer szállították el az autóját – rajongással szereti a tetoválásait, mert mindegyik egy fontos életeseményhez kötődik. A Survivor túlélő-reality kapcsán például egy 42-es számot varratott az alkarjára Széphalmi Juliska, mert ennyi napot töltött kint.

Azért, mert nem beszélünk róla, amúgy tényleg hihetetlen, hogy megtörtént, visszagondolva, mintha kicsit álmodtam volna az egészet. Na, attól még igenis 42 napot voltam a Survivorben. Nagyon durván feszegettük a fizikai határainkat, de mentálisan, lelkileg is DURVA megpróbáltatás volt. Sok tanulás, tapasztalat lett általa, most 100% nem lennék az, aki vagyok. A Survivor igenis volt, van és lesz! Örökre emlékezni is akarok rá!

– írta első tetoválása kapcsán a sztáranyuka az Instagram-oldalán. Egy évvel később a Freedom, vagyis szabadság szó került az oldalára, ami Sánta László színésztől való válására utal. A madár szimbólum a függetlenséget, az újrakezdést, a korlátoktól való megszabadulást és a női önállóság megélését jelképezi Juliska számára.

Minden évben tetováltat

2024-ben Széphalmi Juliska táncosnő combjára került egy színes virág, alá pedig a „respect”, azaz tisztelet feliratot varratta, akkori posztjában elárulta, hogy minden évben új figura kerül a bőrére. Egy évvel később bal karjára egy liliomot tetováltatott, amit a húga rajzolt. Idén is elkészült az új szimbólum, egy cseresznyevirág, ami Japánt jelképezi. Juliska ugyanis lefutotta a Tokyo Marathont, ami egy hatalmas mérföldkő volt az életében a második térdműtéte után.