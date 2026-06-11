A repülőtéren felejtette kedvenc plüssmackóját a négyéves kisfiú – ami ezután történt, az milliókat meghatott

Egy 4 éves kisfiú kedvenc plüssmackója a repülőtéren maradt a családi nyaralás előtt, de az American Airlines dolgozói nemcsak megtalálták, hanem felejthetetlen kalandot is szerveztek neki. A megható történet végén a kisfiú újra magához ölelhette Bobbyt, amiről felvétel is készült.

Hazatalált az elveszett plüssmackó

Fotó: Instagram

Újra együtt lehet kedvenc mackójával a kisfiú, miután a repülőtéren felejtette

Megható történetnek lehettek tanúi egy texasi család tagjai, miután egy 4 éves kisfiú visszakapta szeretett plüssmackóját, amit véletlenül a Dallas–Fort Worth nemzetközi repülőtéren hagyott. Patrick Webb éppen családjával utazott a Virgin-szigetekre, amikor a Bobby nevű plüssmedve a repülőtéren maradt. A család csak a beszálláskor vette észre a hiányát, de már nem volt lehetőségük visszamenni érte.

A szülők eltűnt tárgyként jelentették be a játékot, nem sokkal később pedig különleges fotókat kezdtek kapni az American Airlines munkatársaitól. A képeken Bobby a repülőtéren „dolgozott”: poggyászokat pakolt, repülőgépet irányított, pilótaként pózolt, sőt még az utaskísérők munkájába is besegített.

A légitársaság egy videót is közzétett a plüssmedve kalandjairól, ami gyorsan meghódította az internetet.

Amikor a család hazatért, a repülőtér dolgozói ünnepélyesen visszaadták Bobbyt a kisfiúnak. A plüssmackó egy különleges emlékútlevelet is kapott, amelyben dokumentálták egyhetes repülőtéri karrierjét. A kisfiú szülei elmondták, hogy rendkívül hálásak a légitársaság munkatársainak.

Azt hittük, valaki egyszerűen kidobja majd. Ehelyett úgy vigyáztak rá, mintha a sajátjuk lenne

– mondta meghatottan Patrick édesanyja.

(via People)