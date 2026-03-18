Orbán Viktor új részleteket tárt fel az ukrán aranykonvoj-ügyről, más pénzmozgásokat is vizsgálnak
Gyenge lábon áll az ukrán magyarázat az aranykonvoj-ügyről. Kimutatást kért Orbán Viktor a nemzetközi pénzmozgásokról.
Orbán Viktor kedden a Bayer Show-ban az ukrán aranykonvoj ügyéről azt mondta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem onnan is hoztak Magyarországra.
Orbán Viktor: alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik
A magyar kormányfő a 2026. március 17-i rendkívüli Bayer Show-ban beszélt az „ukrán aranykonvoj” ügyéről is. Mint korábban írtuk, március 6-án az M5-ös autópályán két ukrán rendszámú pénzszállító autót állítottak meg a magyar hatóságok. A páncélosokban kötegekben álltak a dollár és euró milliók, amiket aranytömbökkel súlyoztak le. Továbbra sem világos, miért kellett több tízmilliárd forintnyi összeget közúton szállítani, ráadásul Magyarországon keresztül.
A történtekkel kapcsolatban a kormányfő a Bayer Show-ban elmondta: „Bejött ide Magyarországra és itt mozgatták. Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk”. „Nemcsak nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele”, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – mondta, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért” – részletezte.
Hozzátette: Kimutatást kért arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni. Vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon - írja a Ripost.
Hát ezek nincsenek köszönő viszonyban egymással. És ez csak egy szállítmány
– mondta Orbán Viktor, aki azt is kiemelte: még ennél is feltűnőbb az, hogy tábornokok irányították az egészet, sőt személyesen felügyelték a szállítmányt.
„Tehát itt egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik” – tette hozzá Orbán Viktor.
