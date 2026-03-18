Orbán Viktor új részleteket tárt fel az ukrán aranykonvoj-ügyről, más pénzmozgásokat is vizsgálnak

Orbán Viktor kedden a Bayer Show-ban az ukrán aranykonvoj ügyéről azt mondta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem onnan is hoztak Magyarországra.

Orbán Viktor új részleteket mondott el az ukrán aranykonvoj ügyéről

Orbán Viktor: alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik

A magyar kormányfő a 2026. március 17-i rendkívüli Bayer Show-ban beszélt az „ukrán aranykonvoj” ügyéről is. Mint korábban írtuk, március 6-án az M5-ös autópályán két ukrán rendszámú pénzszállító autót állítottak meg a magyar hatóságok. A páncélosokban kötegekben álltak a dollár és euró milliók, amiket aranytömbökkel súlyoztak le. Továbbra sem világos, miért kellett több tízmilliárd forintnyi összeget közúton szállítani, ráadásul Magyarországon keresztül.

A történtekkel kapcsolatban a kormányfő a Bayer Show-ban elmondta: „Bejött ide Magyarországra és itt mozgatták. Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk”. „Nemcsak nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele”, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – mondta, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért” – részletezte.

Hozzátette: Kimutatást kért arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni. Vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon - írja a Ripost.

Hát ezek nincsenek köszönő viszonyban egymással. És ez csak egy szállítmány

– mondta Orbán Viktor, aki azt is kiemelte: még ennél is feltűnőbb az, hogy tábornokok irányították az egészet, sőt személyesen felügyelték a szállítmányt.

„Tehát itt egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik” – tette hozzá Orbán Viktor.