Orbán Viktor: ezek a világ átalakulásának legkockázatosabb és legnehezebb évei

A nemzetek korszaka köszönt ránk. Orbán Viktor a Bayer show vendége volt, ahol a legaktuálisabb témákról beszélgettek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 06:05
Orbán Viktor Ukrajna Bayer Zsolt

Orbán Viktor miniszterelnök volt a Bayer show különkiadásának vendége kedden este. A kormányfő és a jobboldali véleményvezér a magyarokat érintő legaktuálisabb kérdéseket érintette az egyórásra nyúló beszélgetés alatt – írja a Ripost.

Orbán Viktor szerint a történelemkönyvek kiemelten fognak foglalkozni a mostani évekkel
Orbán Viktor szerint a történelemkönyvek kiemelten fognak foglalkozni a mostani évekkel

Bayer Zsolt azt kérdezte a miniszterelnöktől a műsorban, hogy miként jutottunk oda, hogy a hírekben háborúkról lehet olvasni, Ukrajnából a magyar miniszterelnököt fenyegetik, miközben a Közel-Keleten olajtankerek lángolnak. 

Bayer szerint ehhez hasonló híreket utoljára az 1910-es és 1930-as években olvastak a nagyszüleink. 

Orbán Viktor erre úgy felelt, hogy aki még részletesebben olvassa a híreket, azok még elrettentőbb híreket olvasnak. Európa egyik fejlett országában késelést követnek el, a másikban a zsinagógánál lövöldöznek,  a harmadikban a Volkswagen 50 ezer embert bocsájt el. A kormányfő szerint lehet érezni, hogy baj van, recseg-ropog a régen megszokott normális világ. 

Biztos vagyok benne, hogy a történelemkönyvekben valami olyasmi fog szerepelni a mostani időszakról, mint az átalakuló világ legkockázatosabb és legnehezebb évei.

Orbán Viktor úgy látja, hogy a liberális, globalista világ zárul most le, és a nemzetek korszaka köszönt ránk. Szerinte a világ országai keresik a helyüket az új korszakban. Az okosabb országok - mint Magyarország - ezt békés úton teszik, de vannak olyan államok is, amelyek szerencsétlen módon belesodródnak olyan konfliktusokba, amelyekhez egyébként semmi közük sincsen.  

Nekünk az a feladatunk, hogy úgy menjünk bele ebbe az új korszakba, hogy erősebbek legyünk annál, mint amilyenek a régi korszakban voltunk

- adott rövid elemzést a kormányfő.

