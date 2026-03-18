Orbán Viktor: ezek a világ átalakulásának legkockázatosabb és legnehezebb évei
A nemzetek korszaka köszönt ránk. Orbán Viktor a Bayer show vendége volt, ahol a legaktuálisabb témákról beszélgettek.
Orbán Viktor miniszterelnök volt a Bayer show különkiadásának vendége kedden este. A kormányfő és a jobboldali véleményvezér a magyarokat érintő legaktuálisabb kérdéseket érintette az egyórásra nyúló beszélgetés alatt – írja a Ripost.
Bayer Zsolt azt kérdezte a miniszterelnöktől a műsorban, hogy miként jutottunk oda, hogy a hírekben háborúkról lehet olvasni, Ukrajnából a magyar miniszterelnököt fenyegetik, miközben a Közel-Keleten olajtankerek lángolnak.
Bayer szerint ehhez hasonló híreket utoljára az 1910-es és 1930-as években olvastak a nagyszüleink.
Orbán Viktor erre úgy felelt, hogy aki még részletesebben olvassa a híreket, azok még elrettentőbb híreket olvasnak. Európa egyik fejlett országában késelést követnek el, a másikban a zsinagógánál lövöldöznek, a harmadikban a Volkswagen 50 ezer embert bocsájt el. A kormányfő szerint lehet érezni, hogy baj van, recseg-ropog a régen megszokott normális világ.
Biztos vagyok benne, hogy a történelemkönyvekben valami olyasmi fog szerepelni a mostani időszakról, mint az átalakuló világ legkockázatosabb és legnehezebb évei.
Orbán Viktor úgy látja, hogy a liberális, globalista világ zárul most le, és a nemzetek korszaka köszönt ránk. Szerinte a világ országai keresik a helyüket az új korszakban. Az okosabb országok - mint Magyarország - ezt békés úton teszik, de vannak olyan államok is, amelyek szerencsétlen módon belesodródnak olyan konfliktusokba, amelyekhez egyébként semmi közük sincsen.
Nekünk az a feladatunk, hogy úgy menjünk bele ebbe az új korszakba, hogy erősebbek legyünk annál, mint amilyenek a régi korszakban voltunk
- adott rövid elemzést a kormányfő.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre