Gyárból koncertterem, palotából hotel – Budapest épületeinek új élete

Budapest városképét nemcsak az új épületek alakítják, hanem azok a történelmi épületek is, amelyek az idők során új funkciót kaptak. A város fejlődése során sok ipari létesítmény, palota vagy kereskedelmi épület elvesztette eredeti szerepét, de nem tűnt el: felújították és a mai igényekhez igazították. Ennek köszönhetően a múlt értékei megmaradtak, miközben új kulturális, turisztikai vagy közösségi terek jöttek létre.

Több átalakulás után új funkciót látnak el duna-parti épületek: Bálna Honvédelmi Központ áll az egykori raktárak helyén. 1960 és 2020

Ipari területek új funkcióban: a gyárakat a kultúra váltotta fel

Jó példa erre a Millenáris. A terület eredetileg a Ganz gyár ipari öntödéje és gyártelepe volt. A gyár megszűnése után az ipari csarnokokat nem bontották le, hanem felújították és új funkcióval látták el. Ma a Millenáris kulturális és rendezvényközpontként működik, ahol kiállításokat, fesztiválokat és különböző eseményeket rendeznek, miközben park is található a területen. Hasonló átalakuláson ment keresztül a Trafó Kortárs Művészetek Háza is. Az épület korábban elektromos transzformátorház volt, ma pedig kortárs művészeti központként működik, ahol színházi előadásokat, koncerteket és kiállításokat tartanak. Az Eiffel Műhelyház szintén ipari múlttal rendelkezik. Az épület eredetileg vasúti javítóműhelyként szolgált, ma pedig a Magyar Állami Operaház díszlet- és próbaközpontja, valamint előadások helyszíne.

Mi lett a kereskedelmi és pénzügyi épületekből?

A Párisi Udvar eredetileg a Belvárosi Takarékpénztár székháza és egy elegáns bevásárlópasszázs volt. Az épületet 2016 és 2019 között teljesen felújították, és ma egy luxusszálloda működik benne, miközben üzletek és vendéglátóhelyek is helyet kaptak benne. Hasonló változáson ment keresztül a Gresham-palota is. Az épület egykor egy biztosítótársaság székháza volt, ma pedig a Four Seasons luxusszállodája működik benne. A Régi Műcsarnok 1877-ben kiállítócsarnokként épült. Ma a Magyar Képzőművészeti Egyetem használja, és a Budapest Bábszínház is működik benne. A Petőfi Irodalmi Múzeum a Károlyi-palotában működik. Az épület eredetileg arisztokrata rezidencia volt, ma pedig irodalmi múzeum és kulturális rendezvények helyszíne.