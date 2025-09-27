50 év alatt ennyit változott Budapest: ilyen volt, ilyen lett - Galéria

Budapest utcái és terei ötven év alatt rengeteget változtak, mégis sok minden ismerősen köszön vissza a régi fotókról. A Fortepan.hu archívumából kiválasztottunk 11 képet, és arra kértük fotóriporterünket, hogy próbálja meg ugyanabból a szögből, ugyanabból a perspektívából újra elkészíteni őket.

Budapest, a Postapalota látható a háttérben / Fotó: fortepan.hu

Az összehasonlítás egyszerre játék és időutazás: kiderül, mennyit változott a város, és persze az is, mennyire sikerült pontosan visszaadni az eredeti látószöget.

Budapest rengeteget változott az elmúlt évtizedekben

Ami talán a legszembetűnőbb, az a természet nyoma. Az első képpárnál rögtön feltűnik, hogy az 1975-ben készült fotón álló fa már akkor is lehetett már legalább tízéves, most viszont legalább hatvan esztendős törzzsel magasodik. Ugyanez a jelenség sok más helyszínen is látható: az árnyékot adó fasorok megerősödtek, terebélyesebbek lettek, miközben a város épített környezete hol finoman, hol drasztikusan alakult át. Az eredmény így nemcsak dokumentum, hanem egyfajta tükör is arról, hogyan öregszik és változik együtt a főváros és lakói.

A képre kattintva megnyílik a fotógaléria!