50 év alatt ennyit változott Budapest: ilyen volt, ilyen lett - Galéria

Akkor és most. Megnéztük, hogy ötven év alatt mennyit változott Budapest. Ehhez a Fortepan.hu-ról kiválasztottunk 11 képet, és újra fotóztuk. A fotóriportertől azt kértük, amennyire lehet – próbálja meg – ugyanabból a perspektívából elkészíteni a friss képet, mint ahogyan a Fortepanon van.
Budapest utcái és terei ötven év alatt rengeteget változtak, mégis sok minden ismerősen köszön vissza a régi fotókról. A Fortepan.hu archívumából kiválasztottunk 11 képet, és arra kértük fotóriporterünket, hogy próbálja meg ugyanabból a szögből, ugyanabból a perspektívából újra elkészíteni őket.
Az összehasonlítás egyszerre játék és időutazás: kiderül, mennyit változott a város, és persze az is, mennyire sikerült pontosan visszaadni az eredeti látószöget.
Ami talán a legszembetűnőbb, az a természet nyoma. Az első képpárnál rögtön feltűnik, hogy az 1975-ben készült fotón álló fa már akkor is lehetett már legalább tízéves, most viszont legalább hatvan esztendős törzzsel magasodik. Ugyanez a jelenség sok más helyszínen is látható: az árnyékot adó fasorok megerősödtek, terebélyesebbek lettek, miközben a város épített környezete hol finoman, hol drasztikusan alakult át. Az eredmény így nemcsak dokumentum, hanem egyfajta tükör is arról, hogyan öregszik és változik együtt a főváros és lakói.
A képre kattintva megnyílik a fotógaléria!
