A szabadság nyomában: végigjártuk Petőfiék pesti forradalmának helyszíneit a BP Műhellyel

A séta a legendás Pilvax kávéház egykori helyszínénél indult, a mai Petőfi Sándor utcában. Itt gyűltek össze 1848. március 15-én reggel a márciusi ifjak: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál és társaik.

Heil Kristóf Mihály jogtörténész, a BP Műhely operatív igazgatója itt vezette vissza a résztvevőket a reformkor kezdetéhez.

A forradalom történetét nem lehet megérteni a reformkor nélkül. Az 1790-es évektől indult el az a folyamat, amely végül 1848 márciusában robbant ki és amelynek egyik fontos pillanata Kossuth Lajos pozsonyi felirati beszéde volt 1848. március 3-án.

A helyszínen Kovács Tamás színművész felolvasott egy szövegrészletet a korabeli sajtóból, ami a '48-as népek tavaszáról szól, tehát a párizsi és a bécsi forradalomról, aminek hatására egykoron aktivizálták magukat a márciusi ifjak.

A séta résztvevői ekkor hallhattak arról is, kik tartoztak a márciusi ifjak közé, és még azt is megtudták, hogy mit ittak a Pilvax asztalainál a forradalmi hangulatban. Innen a társaság a mai Puskin mozihoz vonult, amelynek helyén egykor a Magyar Királyi Egyetem orvosi kara működött. Megtudtuk: 1848-ban Petőfiék tudatosan keresték fel az egyetemeket, hogy minél több fiatalt mozgósítsanak.

A márciusi ifjak pontosan tudták, hogy az egyetemisták támogatása kulcsfontosságú. Először az orvosi karhoz jöttek, és innen indultak tovább a többi egyetem felé, hogy minél nagyobb tömeget gyűjtsenek maguk köré

– magyarázta Heil Kristóf.

Az egykor itt álló jezsuita épület ma már nem létezik: a XIX. század végi városrendezések során lebontották, helyén ma egy historizáló palota áll. A séta következő állomása az Egyetem tér volt. A templom mellett egykor a nagyszombati egyetem pálos kolostorban működő kara működött: itt tanultak jogászok, bölcsészek és mérnökök. Itt már egyre nagyobb tömeg gyűlt össze

Petőfiék itt is csatlakozókat kerestek. Mire elindultak a nyomda felé, már több ezres tömegről beszélhetünk

– mondta a jogtörténész.

A résztvevők ekkor már szinte maguk előtt láthatták a lelkes fiatalokkal megtelő utcákat. A séta következő állomása a Kossuth Lajos és Szép utca sarkán álló épület volt, ahol a Landerer és Heckenast nyomda működött és amely ma is áll. Itt nyomtatták ki cenzúra nélkül a 12 pontot és a Nemzeti dalt, ami a sajtószabadság szimbolikus pillanatává vált.