Időutazás a Városligetben – a mocsártól a Milleniumig, a Zene Házától a Vajdahunyad váráig

A Városliget szélén, a Hősök terén gyülekeztünk, ahol már a naplemente fénye csillant a szobrokon. A séta résztvevői között minden korosztály képviseltette magát: kisgyerekes anyukák, nagyszülők, egyetemisták és fiatal párok. A programra nagy volt az érdeklődés, hamar be is teltek a helyek.

A Városligetet bemutató séta a Hősök teréről indult / Fotó: Markovics Gábor

A vezető, dr. Heil Kristóf történész nem száraz előadást tartott, hanem mesélt. Kovács Tamás színművész korabeli szövegekkel teremtett atmoszférát. A századfordulós cikkek, korabeli szövegek egészen más dimenziót adtak a sétának, mintha tényleg belecsöppentünk volna a régi korokba.

Kovács Tamás a jégpályáról olvasott fel egy századfordulós cikket / Fotó: Markovics Gábor

Nehéz elképzelni, de kétszázötven évvel ezelőtt a Városliget helyén mocsár és ökörlegelő terült el.

A facsemetéket rendre lelegelték az ökrök, a füvet pedig az országgyűlésre érkező nemesek taposták le

– magyarázta Heil Kristóf, miközben körbenéztünk a mostani fasorok között.

A mostani Városliget helyén egykor mocsár volt / Fotó: Markovics Gábor



Megtudtuk: Mária Terézia is próbálkozott fásítással, de csak II. József szigorú rendelkezései után indult meg valódi rendezés. A sétán szinte láttuk magunk előtt, ahogy a mocsár helyét fokozatosan fasorok, sétautak és tavak váltják fel.

Nem volt könnyű befásítani a területet / Fotó: Markovics Gábor

A 18. század végén Boráros János városbíró javaslatára Pest már szórakoztatónegyedet akart létrehozni itt. Vendéglőket, mulatóhelyeket, tavakat és szigeteket terveztettek, Batthyány József érsek bérbe is vette a területet. A vizeket szabályozták, tavat alakítottak ki két szigettel, ám az érsek halálával a munka félbeszakadt.

Érdeklődve figyelték a történészt a résztvevők / Fotó: Markovics Gábor

A város végül 1805-ben visszavette a területet, és József nádor irányításával kezdődött meg a Liget igazi aranykora. Pályázatot írtak ki a rendezésre, és Nebbien Henrik tervei nyertek. Érdekesség, hogy a kivitelezést közadakozásból finanszírozták: 45 ezer forint gyűlt össze, amiben arisztokraták és egyszerű polgárok is részt vettek.

A ház ikonikus jellemzője az organikus, lebegő tetőszerkezete, melyet a hang rezgésének vizuális képéből, a hanghullámból kiindulva formált meg a tervező. / Fotó: Markovics Gábor

A Városligetben az új épületek is belesimulnak a tájba

Ahogy sétáltunk a ligeti utak között, egyszer csak kibukkant a fák közül a Magyar Zene Háza, ami különleges tetőszerkezetével olyan, mintha lebegne. A Fudzsimoto Szószuke által tervezett ikonikus intézmény, amely zenei kiállításokat, koncerteket, workshopokat és zenepedagógiai programokat kínál egész évben.