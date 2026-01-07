Ma kezdődik a 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál
Négy kontinens több mint 200 világhírű artistája, 5 különböző műsorban, egy teljes héten keresztül kápráztatja majd el a közönséget a Fővárosi Nagycirkuszban. A Cirkuszfesztiválra a világ legjobbjai érkeztek a magyar fővárosba.
A Fővárosi Nagycirkusz 2026. január 7–12. között rendezi meg a XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált, ahol a világ legjobb artistaművészei mutatják be tudásuk legjavát.
Egy hétig tart a cirkuszfesztivál
Egy hétig Budapest a cirkuszvilág fővárosává válik. Az 1996-ban elindított fesztivál a világ egyik legjelentősebb cirkuszi versenye. Az eseményről itt lehet bővebben tájékozódni.
Ingyenes koncert lesz a Müpában
Ferencváros Újévi koncertje 19 órakor kezdődik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Fellép a MÁV Szimfonikus Zenekar, Horti Lilla és Szappanos Tibor operaénekes és Pellet Sebestyén zongoraművész. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött!
Túszokat ejtettek Magyarországon - ők voltak az elkövetők!
A balassagyarmati túszdráma 1973. január 7. és január 12. között zajlott le a Geisler Eta Középiskolás Leánykollégiumban, ahol egy testvérpár, Pintye András és László fegyveresen tartott fogva húsz lányt. Magyarországon ez volt az első, modern értelemben vett túszdráma, és a mai napig ez az egyik legfelkavaróbb. Pintye Andrást végül mesterlövészek lőtték le, testvérét, Lászlót hosszú börtönbüntetésre ítélték. Az esetről film is készült. Íme egy korábbi híradós összefoglaló az estről:
A hollywoodi filmgyártás magyar beindítója ezen a napon született
Adolph Zukor magyar-amerikai producer, a Paramount Pictures alapítója és a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója 153 évvel ezelőtt, 1873-ban ezen a napon született Cukor Adolf néven, Ricse községben. Ő készítette Amerika egyik első nagyjátékfilmjét is, a The Prisoner of Zenda című filmet, 1913-ban.
Az időzónák megalkotója ezen a napon született
Sir Sandford Fleming skót-kanadai mérnök, feltaláló - aki 199 éve ezen a napon született - hozta létrehozta az időzónákat. Skóciában született, majd 18 évesen költözött Kanadába, ahol vasútmérnökként dolgozott az első, Kanadát átszelő vasútvonalon. Itt találta szükségesnek az egységes időmérés bevezetését, mivel addig mindenhol helyben mérték az időt a nap járása szerint, de ez a vasúti menetrend létrehozásához nem volt használható. A világot 24 időzónára osztotta és a szélességi körök kezdetéhez igazítva Greenwichbe tette az időzónák kezdetét.
Tesla ezen a napon hunyt el
Nikola Tesla, a váltakozó áram rendszer feltalálója 1943. január hetedikén hunyt el New Yorkban. Szülőhelye Smiljan, születésekor Magyar Királyság, ma Horvátország. Életében 146 szabadalmat - ebből 112-t az USA-ban - jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció SI-mértékegységét. Nevéhez kötődik többek között a többfázisú villamos hálózat, a váltakozóáramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia-erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálása is.
5 helyen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 13:00-18:00 óra között a Lurdy Házban (1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 13:00-18:00 óra között a Kondor Művelődés Házban (1181. Budapest, Kondor Béla sétány 8.)
- 08:00-15:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Folytatódik a havazás
A koponyeg.hu szerint szerdán folytatódik a borult, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. ÉNy-on lehet a legkisebb mennyiség. Erős marad az ÉNy-i szél, mely akár komolyabb hótorlaszokat is emelhet. Eközben tovább hűl a levegő: reggel -5, délután mindössze -2 fok körül alakul a hőmérséklet. Kifejezetten rosszak lehetnek a közlekedés feltételei.
