A Fővárosi Nagycirkusz 2026. január 7–12. között rendezi meg a XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált, ahol a világ legjobb artistaművészei mutatják be tudásuk legjavát.

Ma kezdődik a 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál

Egy hétig tart a cirkuszfesztivál

Egy hétig Budapest a cirkuszvilág fővárosává válik. Az 1996-ban elindított fesztivál a világ egyik legjelentősebb cirkuszi versenye. Az eseményről itt lehet bővebben tájékozódni.

Ingyenes koncert lesz a Müpában

Ferencváros Újévi koncertje 19 órakor kezdődik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Fellép a MÁV Szimfonikus Zenekar, Horti Lilla és Szappanos Tibor operaénekes és Pellet Sebestyén zongoraművész. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött!

Túszokat ejtettek Magyarországon - ők voltak az elkövetők!

A balassagyarmati túszdráma 1973. január 7. és január 12. között zajlott le a Geisler Eta Középiskolás Leánykollégiumban, ahol egy testvérpár, Pintye András és László fegyveresen tartott fogva húsz lányt. Magyarországon ez volt az első, modern értelemben vett túszdráma, és a mai napig ez az egyik legfelkavaróbb. Pintye Andrást végül mesterlövészek lőtték le, testvérét, Lászlót hosszú börtönbüntetésre ítélték. Az esetről film is készült. Íme egy korábbi híradós összefoglaló az estről:

A hollywoodi filmgyártás magyar beindítója ezen a napon született

Adolph Zukor magyar-amerikai producer, a Paramount Pictures alapítója és a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója 153 évvel ezelőtt, 1873-ban ezen a napon született Cukor Adolf néven, Ricse községben. Ő készítette Amerika egyik első nagyjátékfilmjét is, a The Prisoner of Zenda című filmet, 1913-ban.

Az időzónák megalkotója ezen a napon született

Sir Sandford Fleming skót-kanadai mérnök, feltaláló - aki 199 éve ezen a napon született - hozta létrehozta az időzónákat. Skóciában született, majd 18 évesen költözött Kanadába, ahol vasútmérnökként dolgozott az első, Kanadát átszelő vasútvonalon. Itt találta szükségesnek az egységes időmérés bevezetését, mivel addig mindenhol helyben mérték az időt a nap járása szerint, de ez a vasúti menetrend létrehozásához nem volt használható. A világot 24 időzónára osztotta és a szélességi körök kezdetéhez igazítva Greenwichbe tette az időzónák kezdetét.