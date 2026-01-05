Mint egy hollywoodi díva – így még biztos nem láttad Ördög Nórit!
Elképesztő fotót készített feleségéről Nánási Pál. Ördög Nóri téli képe megragadja az ember tekintetét és nem engedi.
Különleges felvételt készített Nánási Pál élete párjáról, gyermekei édesanyjáról. Első ránézésre nem biztos, hogy leesik, a fekete-fehér, téli, napszemüveges nő, aki eben a pózban akár egy hollywoodi díva is lehetne, nem más, mint Ördög Nóri. A TV2 csinos műsorvezetője ritkán látható télikabátban és kalapban, hiszen a reflektorok ontotta forróság a Megasztár stúdiójában, illetve az Ázsia Expressz olykor trópusi klímájában egyaránt lengébb öltözékben tűnik fel a nézők nagy kedvence.
Ördög Nóri fotójának titka: egyszerre ismerős és mégsem
Van valami időtlen Nánási Pál fotójában: a napszemüveg dizájnja, a kalap formája, a télikabát szabása és persze a fekete-fehér színválasztás a modern és trendi helyett a klasszikus és örök hatását adja. Mindeközben pedig Ördög Nóri arca és mosolya teszi ismerőssé a kép főszereplőjét, miközben minden más megkérdőjelezi a nézőt, hogy vajon jól látja-e, amit néz.
Íme a nem mindennapi fotó, melyet Nánási Pál osztott meg az Instagram-oldalán, s mi is csak csatlakozni tudunk ahhoz a hozzászólóhoz, aki a kép láttán mindössze ennyit írt: „Wow!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre