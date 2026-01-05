Mint egy hollywoodi díva – így még biztos nem láttad Ördög Nórit!

Különleges felvételt készített Nánási Pál élete párjáról, gyermekei édesanyjáról. Első ránézésre nem biztos, hogy leesik, a fekete-fehér, téli, napszemüveges nő, aki eben a pózban akár egy hollywoodi díva is lehetne, nem más, mint Ördög Nóri. A TV2 csinos műsorvezetője ritkán látható télikabátban és kalapban, hiszen a reflektorok ontotta forróság a Megasztár stúdiójában, illetve az Ázsia Expressz olykor trópusi klímájában egyaránt lengébb öltözékben tűnik fel a nézők nagy kedvence.

Elképesztő fotót készített Nánási Pál fotóművész a feleségéről, így még nem láttad Ördög Nórit! (Fotó: Bors)

Ördög Nóri fotójának titka: egyszerre ismerős és mégsem

Van valami időtlen Nánási Pál fotójában: a napszemüveg dizájnja, a kalap formája, a télikabát szabása és persze a fekete-fehér színválasztás a modern és trendi helyett a klasszikus és örök hatását adja. Mindeközben pedig Ördög Nóri arca és mosolya teszi ismerőssé a kép főszereplőjét, miközben minden más megkérdőjelezi a nézőt, hogy vajon jól látja-e, amit néz.

Íme a nem mindennapi fotó, melyet Nánási Pál osztott meg az Instagram-oldalán, s mi is csak csatlakozni tudunk ahhoz a hozzászólóhoz, aki a kép láttán mindössze ennyit írt: „Wow!”