Nánási Pál, Ördög Nóri férje bevallotta: terápiára járt

A fotós elmesélte, hogy milyen élmény, ha valakinek a felesége az ország talán legismertebb műsorvezetője, és egyre sikeresebb a szakmájában. Nánási Pál arról is beszélt, hogy két éve veszítette el édesapját, ami miatt terápiára jár.
Nánási Pál szerint nem könnyű azoknak a férfiaknak, akiknek a felesége magasra tör, márpedig Ördög Nóra az ország talán legismertebb női műsorvezetője, számos díjat is nyert, ott van a TV2 legfontosabb és legnézettebb show-iban, realityjeiben. „Ahogy ő nőtt, én nem tudtam olyan tempóban nőni, ez a feszkó pedig megvan köztünk. Nekem, mint férfi, ezekben a szituációkban kell keményen odaállni. Mi 17 éve működünk együtt, valószínűleg még 180 évig fogunk együtt élni. Nagyon kell erősítenem magamban az önbizalmat” – vallotta be.
Nánási szerint felesége elképesztően alázatos a munkával kapcsolatban, mindenkivel normális viszonya van, nincsenek sztárallűrjei, mindenki imádja őt. Úgy látja, hogy Nóra jó benyomást kelt mindenkiben, ehhez pedig tudni kell kapcsolódni.
Párkapcsolatára is hatással volt a gyász, a terápia sokat segít: „Két éve veszítettem el apukámat, ami nagyon nehéz dolog volt nekem. Elkezdtem összetöpörödni saját magamon belül, ott egy picit eltávolodtunk egymástól. Másfél évig jártam terápiára, ez leginkább gyászterápia volt. Nagyon megviselt apukám elvesztése. Mi hárman voltunk, anyukám húsz éve ment el, mi aztán összezártunk. A gyerekeinket, az unokáit naponta hozta-vitte, olyan szinten volt része az életünknek, hogy azt elmondani sem tudom.”
Nánási Pál nagyon szoros kapcsolatban volt édesapjával, a családjuk része volt a mindennapokban is.
Az én elsődleges barátom volt apukám. Az ő elvesztése nagyon megbillentett
– fejtette ki Ördög Nóra férje, aki hozzátette: „Kire támaszkodik ilyenkor az ember? Aki legközelebb van, az Nóri. Ez azért őt is nyomasztotta. Az elmúlt két év nem egyszerű egyáltalán. Csodálatos és jó minden… De nem volt lelkileg könnyű.”
Sok mindent meg tudnak beszélni egymás között, de úgy érezte, talán nem mindent:
Be kellett ismernem, hogy kell egy szakember, aki megfogja a kezemet és talán picit segít is.
Három terapeutával próbálkozott, most a harmadikhoz jár, kéthetente találkoznak.
„Ő a mindfulnessben, a tudatos jelenlétben van nagyon otthon, ehhez kapcsolódóan egy csomó könyvet elolvastam, műsorokat hallgattam, mindent átrágtam” – tette hozzá a fotós, aki úgy véli, hogy a felgyorsult világban nagyon fontos néha csak egy dologra összpontosítani, ez a szakmájában is elengedhetetlen. Az ismert fotós egyik példaképe, Sebastiao Salgado is elhunyt a közelmúltban.
A Palikék világa újabb adásában az is szóba került, hogy Nánási Pál már akkor az egyik legismertebb fotós volt itthon, amikor „Nóri még csak kávét főzött a Mónika show-ban”, úgyhogy egyáltalán nem volt neki idegen a média és a kereskedelmi tévék világa, amelyben a felesége magabiztosan mozog sok éve. Mint ismert, Ördög Nóra sokat forgat Ázsiában, a család nem mindig van vele: Nánási Pál legutóbb érzelmes üzenettel búcsúzott el tőle.
