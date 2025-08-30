RETRO RÁDIÓ

Nánási Pál szívszorító szavai Ördög Nórának: „Vigyázz magadra, én nem tudok vigyázni rád egy ideig”

Augusztus 31-én elindul a TV2 kaland-reality-je, egyúttal Ördög Nóra és családja ismét világkörüli kalandba vág. A hatodik évaddal visszatér az Ázsia Expressz, amely idén is izgalmas és váratlan kihívásokkal várja a szereplőket és persze a nézőket.

Szerző: mkb
Létrehozva: 2025.08.30. 17:15
Nánási Pál Ázsia Expressz család reptér Ördög Nóra

Augusztus 31-én vasárnap elstartol a TV2 kalandrealityje, az Ázsia Expressz 2025-ös évada. Immár hatodik alkalommal veszik nyakukba a világot kedvenc hírességeink, és persze műsorvezetőként Ördög Nóra is. Ahogy a korábbi években, úgy ezúttal is követi őt kontinenseken át a családja, Nánási Pál és két gyermekük.

Ördög Nóra ázsia expressz
Ördög Nóra megmutatta az Ázsia Expresszbe való indulást (Fotó: Szabolcs László)

Megvolt a nagy elválás

A forgatással párhuzamosan ezúttal is forgott a Nánázsia, ami Ördög Nóra családjának kalandjait örökíti meg. Ugyanis két gyermekük, Mici és Venci is Ázsiába utazik egy időre. De ne szaladjunk ennyire előre, a péntek este megjelent első epizód még csak Nóri utazását rögzíti.

Vigyázz magadra, én nem tudok vigyázni rád egy ideig

– búcsúzott a reptéren a fotográfus Ördög Nóritól.

„Elkezdődött, kiraktam Nórit a reptéren, ő már hatodik alkalommal éli ezt át. Óriási rutinnal megy a csapat, pontosan tudják, mire számítsanak. De azért mindig vannak meglepetések, biztos ebben az évben is lesznek olyanok, amikre nem számítunk – kommentálta a történteket Nánási Pál, aki elismerte, idén nehezítettebb a pálya, mint korábban.

293A1285
Dupla premierrel, augusztus 31-én indítja idei őszi szezonját a TV2: az Ázsia Expressz Ördög Nóra műsorvezetése mellett, elindul A Kísértés is (Fotó: Bors)

Nehezebb lesz így az Ázsia Expressz?

„Időközben a gyerekeink felnőttek. Azért még nem teljesen. De már nagyok. Azért az utazás már nem olyan, mint egy kettő- meg háromévessel, babakocsiban körberohanni a világot… Van nekik saját lábuk, saját táskájuk, saját telefonjuk. Inkább az lesz a kérdés, hogyan fogják magukat elfoglalni. Most már ténylegesen kell nekik valamilyen elfoglaltság, sokat fogunk buszozni, mint ahogy általában szoktunk” – ismerte el a családapa, hogy a korábbi évadokhoz képest, most valószínűleg nagyobb kihívás lesz gyermekestül átélni a nem mindennapi kalandot. Végül elárulta, majd Indonéziában találkozik a család.

Kíváncsian várjuk, milyen kalandban lesz részünk…” – zárta első részbeli gondolatait Ördög Nóra férje.

A műsorvezetőnő pedig a repülőutat és hosszas várakozást rögzítette, összesen több mint 24 óráig tartott, míg Kuala Lumpurban lévő szállásukra értek, és ez csak a kezdete a sztároktól hemzsegő reality-nek… 

 

