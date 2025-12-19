RETRO RÁDIÓ

„De ne viccelj már!” – Ördög Nóri teljesen kiakadt

Hiába minden szó... Így ritkán hallani Ördög Nórit.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.12.19. 18:30
Elképesztően erős Ördög Nóri és férje, Nánási Pál kapcsolata a két gyermekével, Micivel és Vencivel. Számtalan megosztott videóban szerepelnek, s a szülői nevelés, humor és szeretet majd' mindegyikben megjelenik. Ám most egy olyan videó került ki az internetre, melyben egyaránt kiakad Ördög Nóri és férje, Nánási Pál a kislányára, Micire.

Ördög Nóri és férje kiakadt Micire, aki oda is mezítláb megy, ahova nem kéne (Fotó: Bors)

Hiába szólt Ördög Nóri, nem ért cél

Minden szülő számára ismerős a tehetetlenség helyzete, amikor bármit és bárhogy is mond, a gyermeke nem fogad szót. Nos, ez Ördög Nóriéknál is előfordul.

Hol a cipőd, Mici? Azért a cipő... Ne már, Mici! De ne viccelj már! Ez hihetetlen! Ez sosem fog megváltozni... Ez egy ilyen nomád kiskölyök. Kint van a dereka. Esik, kel...

– mondja kiakadva lányának Ördög Nóri, persze hiába. Ám nem csak az anyukát viseli meg kislánya kislánya szófogadatlansága.

Szerintem felnőtt korában mezítláb fog járni az utcán. Ezt egyszerűen nem sikerült belenevelnünk

– összegez Nóri férje, Nánási Pál a a Nánásiék Fjord You című két évvel ezelőtti videósorozatnak egyik részében, melyben most tettek ki egy emlékezetes szösszenetet a Nánásiék hivatalos Instagram-oldalára.

