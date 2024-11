Ördög Nóra kislánya lebukott: Ezeket szokta elvinni a Dancing with the Stars stúdiójából

A Dancing with the Stars idei évadának egyik zsűritagja ismét Ördög Nóra. A családból azonban nem csak ő, hanem fotós férje, Nánási Pál is jelen van az élő show-k alkalmával szombatonként. Időnként szüleivel tart kislányuk és kisfiuk, Mici és Vencel is, és ez a második adásban sem volt másképp.

A Dancing with the Stars élő adásaira gyakran kíséri el családja Ördög Nórát Fotó: Bánkúti Sándor

A Dancing with the Stars a kedvenc műsora

A kislány minden évben a ruhákról gyűjtögeti a gyöngyöket, a strasszköveket. Hogy idén is megtartja-e ezt a szokását, Lissák Laurának árulta el, aki interjút készített a gyermekkel.

– Fel akarok menni, és majd ott körülnézek – árulta el Mici, aki eddig még nem „szerzett” be egyetlen darabot sem, majd hozzátette, mit kezd a kis gyűjteményével. – Van otthon egy kis tasak, abban őrzöm ezeket a kövecskéket – tette hozzá.

Minden Dancing with the Stars néző előbb-utóbb valamelyik párossal jobban szimpatizál, Nóriék kislányánál sincs ez másképp.

– WhisperTon-ék, de Zsófiék is nagyon tetszenek – árulta el Mici.

Lau tovább faggatta a kislányt, aki gyakori látogatója az élő show-nak, és kiderült, mennyire tartja félelmetesnek a halloween tematikával feldíszített stúdiót.

– Szoktuk mi is ünnepelni, de nem ijedtem meg – mondta, majd édesapja, Nánási Pál vette át a szót. Kiderült, hogy olyannyira szeretik a halloweent, hogy náluk a tökfaragás sem kihagyható program ilyenkor. A népszerű sztárfotós a remekművet meg is mutatta a kamerába telefonjáról, és nem kérdőjelezhető meg, hogy Micinek jó érzéke van hozzá, hiszen nagyon látványos lett a végeredmény.