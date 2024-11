WhisperTon érzelmes titkot árult el a Dancing with the Stars-beli táncáról

A TikTok-sztár WhisperTon stílusosan robbant a tévéképernyőkre. A Dancing with the Stars 5. évadában szerepel először tévében, és profi tánctanárával, Tóth Katicával mindent megtettek azért, hogy emlékezetes pillanat maradjon ez a nézőknek is. Érzelmes showtáncuk egyik különlegessége volt, hogy rendhagyó módon mezítláb táncoltak, erről meséltek a Metropolnak.

WhisperTon és Tóth Katica tánca mindenkit lenyűgözött, az egyik zsűritag azonban leszögezte, ő szigorúbb szemmel nézi majd őket (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Egy titkot elárulhatok...”

Sok tévénéző nem tudta, ki az a WhisperTon, egészen múlt szombatig, amikor is a fiatal influenszer igencsak látványos tánccal debütált a parketten, az érzelmes produkcióhoz pedig letisztult ruhát választottak, s cipő nélkül, mezítláb táncoltak.

„Ez a tánc ezt igényelte” – szögezte le egyszerűen a szőke fiú, profi tánctanára, Tóth Katica pedig kifejtette:

„Felmerült a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hogyan legyen: magassarkúban táncoljam, sportcipőben, forgótalpban vagy mezítláb… Nem is tudtuk volna másképp elképzelni, csak mezítláb. Így éreztük biztosnak a földön csúszást, emelést, forgásokat – ebben a stílusban” – emelte ki Katica.

Táncos múltja miatt szigorúbban pontozza WhisperTont Juronics Tamás (Fotó: Bánkúti Sándor)

WhisperTonnak jobban kell teljesítenie

Hozzátették, nagyon vágynak rá, hogy bár az első adásban is magas pontszámot, 25 pontot kaptak, ezúttal megcélozzák a háromszor tíz pontot – de persze az elsődleges cél, hogy a tánc a tőlük telhető legjobban sikerüljön.

A tíz pont egyelőre minden párosnak álom maradt, Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk hármasa ugyanis igencsak szigorúan pontoz. Pedig közel volt a maximum pont Ördög Nóránál: éppen WhisperTonék tánca nagyon hatott rá, könnyeivel küzdve, alig tudott megszólalni az értékelésnél. Juronics Tamás már nem volt ennyire meghatva, sőt, kijelentette, WhisperTon balett-múltját figyelembe véve esetükben sokkal szigorúbb lesz, mint a többi párral…