Hűha! Újabb Dancing with the Stars álompár a láthatáron: már az esküvő is szóba került

Bődi Dénes Hunyadi Donatella párjaként lépett színpadra tavaly, ám az idei évadban sajnos nem láthatjuk táncolni. Tóth Katicát viszont igen, aki a Dancing with the Stars 5. évadában WhisperTon partnere lesz és, akivel úgy tűnik, Dénesnek nagyon közeli a viszonya. A két táncos TikTok-on bukott le azzal, hogy már az esküvőjüket tervezik.

A Dancing with the Stars tavalyi szereplőjét, Bődi Dénest újabb gyönyörű nővel hozták hírbe Fotó: tv2

Mint kiderült, Dénes nem akármilyen fogadalmat tett. A TikTok-oldalán árulta el, hogy korábban titkos paktumot kötött egy hölgy ismerősével.

Ma kaptam az egyik lánybarátomtól, hogy azt ígértük egymásnak, hogy ha 30 éves korunkra nem lesz senkink, akkor összeházasodunk és gyerekeink lesznek. Tudom, hogy nektek is van ilyen. Ki az? (Akkor azt hittük a 30 öreg már, sajnáljuk.)

– közölte a videóban.

Ám, ami ennél is meglepőbb, hogy nem a titokzatos barát volt az egyetlen, Tóth Katica ugyanis a kommentek között elárulta, ő is számít táncos kollégájára.

„Dinike, naaaah” – írta piros szívekkel, amit Dénes sem tudott szó nélkül hagyni.

Itt az egyik szóbeli szerződés. Katika toljuk ki 35-ig

– válaszolta, amibe végül Katica is beleegyezett.

A Dancing with the Stars táncosa nem vágyik szerelemre

Tavasszal Katica a Borsnak is mesélt a magánéletéről, és arról, hogy hogyan éli meg a szingliséget. A Dancing with the Stars szereplője akkor elmondta, nem is férne bele az idejébe egy kapcsolat, ami a műsor próbái miatt bizonyára most még inkább igaz.

Nincs jelenleg párkapcsolatom, de úgy érzem, hogy nem is férne most bele a mindennapjaimba, annyira lekötöm magam még akkor is ha nem kéne. Sőt, még a szabadidőmben is azon gondolkodom, hogy mit lehetne még csinálni. Nagyon sokáig kapcsolatban voltam, tehát azt, hogy milyen az egyedüllét most tudom igazán megtapasztalni és nagyon élvezem

– vallotta be akkor.