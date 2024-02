"Álmomban sokszor még rád gondolok" - volt kedvesének üzen a TV2 sármos sztárja?

Tasi Dávid, a Sztárban Sztár leszek! szépfiúja teljes titokban szeretett bele Tóth Katicába, a Dancing with the Stars csinos táncosnőjébe. A románcot sokáig titokban tartották, később viszont már a Mokkában is boldogan nyilatkoztak arról, hogy az összeköltözést fontolgatják.

Tasi Dávid néhány hónapig volt együtt Tóth Katicával. (Fotó: TV2)

Aztán valami történhetett...

Tasi Dávid nemrég egyedül utazott el Írországba, hogy egy kicsit kieressze azt a bizonyos gőzt, és tisztázta saját érzéseit. Bár a Borsnak nemrég mesélt az utazásról, arra akkor nem tért ki, hogy Katica miért nem tartott vele.

Tasi Dávid egyedül utazott Írországba

– Kellett már egy kis pihenő. Ez határozottan tervben volt már a Sztárban Sztár leszek! óta, így most jött el az idő, hogy ki tudtam jönni. Nagyon sok volt az interakció, a forgatás elég sokat kivett belőlem – kezdte a Borsnak a TV2 tehetségkutatójának énekese, aki egyedül vágott bele az utazásba, és azt is megemlítette, hogy családtagot is meglátogatott.

– Ez egy kicsit magamba fordulósabb utazás. Egy pár nap, amiben kicsit tudok teljesen magamra fókuszálni. Elég sok dolgom van mostanság és próbálom magam felépíteni. Eljöttem kiszellőztetni a fejem, ez egy kicsit így mentálisan is tovább visz, hogy jobban tudjam folytatni a munkát és a kapcsolataim ápolását – mondta a Borsnak Dávid, majd az is kiderült, hogy már nincs együtt a táncoslánnyal.

Tasi Dávid beismerte a szakítás tényét. (Fotó: Instagram)

Dalban búcsúzik?

Tasi Dávid hétfő este jelentette be, hogy megjelent a legújabb dala, ami a Tél címet viseli. Egy meglehetősen szomorkás, lírai szerzeményről van szó, amelynek szövege egyértelműen az eltávolodásról és a szakításról szól. Ezért nem is meglepő, hogy a rajongók szerint Tóth Katicának üzenhet a dalban az újdonsült szingli énekes.

"Nem értem, hogy miért vagy tőlem olyan távol? Tőlem olyan távol? Álmomban sokszor még rád gondolok, de álmodni jobb, addig veled vagyok. Ébren úgy fáj, bárcsak éjjel újra betakarnál"

- hangzik el a szerzeményben.