Ennyi volt: szakított a TV2 jóképű sztárja, teljes a döbbenet

Az egész országot lenyűgözte a Sztárban Sztár leszek! legutóbbi évadának versenyzője, Tasi Dávid, akinek ugyan nem sikerült megnyernie a TV2 sikerműsorát, de így is mély nyomot hagyott maga után a nézőkben – és ez nem csupán a megkérdőjelezhetetlen tehetségének köszönhető, hanem annak is, hogy piszok jóképű.

Tasi Dávid / Fotó: Bánkúti Sándor

Tasi Dávid a minap kérdezz-feleleket tartott a közösségi oldalán, aminek során elárult magáról pár érdekes dolgot. Egyebek között kiderült, hogy az énekes 188 cm magas, rák a csillagjegye, imádja a keresztlányát és hamarosan elkészül egy új dala – viszont egy szomorú dolog is kiderült, amikor valaki megkérdezte tőle, hogy együtt van-e még a párjával, a Dancing with the Stars-ból ismert Tóth Katicával.

Már nem vagyunk együtt. Többet ne mis szeretnék erről beszélni. Köszi a megértést :)

– hangzott el a válasz Tasi Dávid részéről, ennél több pedig nem derült ki a szakításról.

Sokan megdöbbentek a hír hallatán, ezek szerint Tasi Dávid a szinglik életét élheti jelenleg – minden bizonnyal hamarosan elindulnak a találgatások, hogy vajon ki lesz a következő párja.