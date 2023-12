Hagyma, csípős mehet? Gíroszra költi a nyereményét a Sztárban sztár leszek! győztese

Elképesztő izgalmakat tartogatott vasárnap este a TV2-n futó Sztárban sztár leszek! negyedik évadának fináléja. A döntő utolsó perceiben végül Majka és Pápai Joci csapatának versenyzői, Karapancsev Kristóf és Széchenyi Lili között dőlt el, hogy ki az év legsokoldalúbb előadója: a nézők végül úgy határoztak, hogy a 27 éves mezőtúri énekes volt az, aki a leginkább megérdemli a 20 millió forintos fődíjat és a nyereményautót.

Karapancsev Kristóf emelhette a magasba a győztesnek járó trófeát (Fotó: Máté Krisztián)

Kristóf a finálét követően a Metropolnak árulta el, hogy többször álmodott már arról, hogy megnyeri a Sztárban sztár leszek!-et, ám a valóságban átélni ezt a felemelő pillanatot egészen más volt, mint képzeletben.

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, vajon Kristóf mire költi majd a busás nyereményt, amiből az igényes zenei karrier felépítése mellett simán telne egy több hétig tartó luxusútra is. Kristóf viszont egészen másban gondolkodik, az énekes ugyanis az elektromos zongora, a laptop és a szintén hasznos fülmonitor mellett rengeteg gíroszra éhezik, ugyanis egyszerűen rajong az Oszmán Birodalomból eredő húsételért.

„Nagyon sok gíroszt fogok venni, mert imádom. Hagyma, csípős mind jöhet bőven” – mesélte nevetve Kristóf, aki először a keresztapját hívta fel a nagy győzelem után.

Mélypontról a csúcsra

Kristóf a finálé izgalmai után a Borsnak mesélt arról, milyen érzések vannak benne a győzelem után, valamint nyíltan vallott arról a komoly mélypontról is, ami miatt tavaly majdnem végleg befejezte az éneklést.

Az énekes tavaly roppant nehéz időszakon ment keresztül (Fotó: Máté Krisztián)

– Tavaly úgy éreztem, hogy egész egyszerűen nem tudok egyről a kettőre jutni, megrekedtem. Az az igazság, hogy meggyőztem magam arról, hogy nem vagyok elég tehetséges ehhez a szakmához. Az, hogy később jelentkeztem a Sztárban sztár leszek!-be, mindössze egy próbálkozás volt. Úgy voltam vele, hogy miért is ne? Nem gondoltam azt, hogy túl sokáig fogok jutni. Először talán a középdöntőnél éreztem hasonló eufóriát, mint most, amikor bejutottam az élő show-ba. Akkor egy hétig tartott, amíg meg tudtam magamnak fogalmazni, hogy mit érzek pontosan, most nem tudom, mennyi ideig fog ez tartani. Egy dolog viszont biztos: meggyőzött arról ez a műsor, hogy a helyem ott van a színpadon – árulta el meghatottan az újdonsült győztes.